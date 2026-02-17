Este vorba despre 4.050 de așa-numite „locuințe convenabile”, administrate de Administrația Fondului Imobiliar, pentru care chiria ajunge, în unele cazuri, la doar câteva zeci de lei pe lună, a transmis Primăria Capitalei.

„Treaba mea, ca primar, este să găsesc soluții de finanțare corecte pentru a echilibra cât de cât bugetul Primăriei Capitalei! Și da, trebuie să mă uit și în multitudinea de sisteme pe care le administrăm, nu doar către bănci. De aceea, o măsură corectă este să aducem la zi prețul chiriilor pentru «locuințele convenabile» pe care le Administrează Administrația Fondului Imobiliar (AFI). Aceste chirii nu au mai fost actualizate din anul 2007, adică de aproape 20 de ani!”, spune primarul general.

„Sunt 4.050 de „locuințe convenabile” administrate de AFI. E vorba despre acele apartamente rămase în patrimoniul statului din perioada comunistă, în care locuiesc chiriași încă din anii ’70 – ’80. Acestea se închiriază cu doar 0,85 lei / mp, sumă care se înmulțește cu coeficientul de zonă (de 1,5 ori în zona D; 2 ori în zona C; 2,5 ori în zona B și de 3,5 ori în zona A). Spre exemplu, pentru o „locuință convenabilă” se plătește de la 40-50 de lei pe lună în sus. Cele mai mari chirii, pentru apartamente de trei camere în zone ultracentrală, sunt de circa 800 de lei”, a transmis instituția.

O hotărâre de consiliu a fost inițiată de primar pentru majorarea prețurilor chiriilor și aducerea lor la nivelul pieței din anul 2026. Pentru locuințe, prețul ar urma să crească de la 0,85 lei/mp la 8 lei/mp (înmulțit cu coeficientul de zonă).

Cât sunt acum chiriile locuințelor convenabile și cât ar urma să crească

- Garsonieră de 35 mp pe Intrarea Abanosului: acum chiria e de 46 lei pe lună. Ar urma să crească la 564 lei;

- Pentru un apartament cu o cameră, tot de 35 mp, acum se plătește 115 lei. După actualizare, va costa 980 de lei în zona A (zona centrală) și 560 de lei în zona C.

- Un apartament cu două camere de 65,6 mp, pe Bd. Națiunile Unite, costă acum 145 lei. Va ajunge la 1.837 lei.

- Un alt apartament cu două camere, de 56 mp, cu o chirie actuală de 147 lei, va ajunge după actualizare, la 1.568 de lei în zona A (zona centrală) și 896 de lei în zona C.

- Pentru o locuință cu trei camere de 70 mp, chiria este acum 171 lei. După actualizare va fi de 1.960 de lei în zona A (zona centrală) și 1.120 de lei în zona C.

- Un alt apartament cu 3 camere de 110 mp, într-o zonă ultracentrală, are chiria de 229 lei. Va ajunge la 3.096 lei.

1.175 de locuințe sociale

În afară de cele 4.050 de locuințe convenabile, în administrarea AFI mai sunt 246 de locuințe de necesitate și 1.175 de locuințe sociale.

- Cele de necesitate sunt destinate persoanelor evacuate din imobilele încadrate în clasa I de risc seismic, pe care PMB le consolidează, dar și familiilor evacuate din imobile avariate în urma unor accidente. Chiriile sunt acoperite de la bugetul local.

- Locuințele sociale fac parte din domeniul public al statului și sunt destinate familiilor vulnerabile. Au maximum 3 camere și se închiriază cu sume cuprinse între 24,7 lei și 234 lei. Vor fi indexate, însă doar pentru persoanele care nu se mai încadrează în venitul minim net pe membru de familie. Cei care au beneficiat până acum de o chirie subvenționată vor beneficia în continuare, în urma evaluării dosarului social (certificate de handicap, număr copii, venit mediu net pe familie, raportat la venitul minim net pe economie).

„În momentul în care se eliberează locuințe sociale sau convenabile, ele sunt atribuite familiilor care și-au depus dosare pentru o locuință. Atribuirea se face de o comisie de repartizare a locuințelor, în urma unui punctaj. Dosarul pe care îl depun doritorii trebuie să conțină acte de identitate, de căsătorie, de naștere, certificate medicale, adeverințe cu istoricul adreselor de domiciliu, adeverințe de venit, adeverințe de la Taxe și Impozite care să ateste că aplicantul nu are datorii către stat, declarație notarială că nu a avut locuință proprietate privată etc”, mai precizează instituția.

Anul trecut, Administrația Fondului Imobiliar a încasat din chirii 50 de milioane de lei. În urma acestor actualizări de preț, ar urma să avem un venit la bugetul local de circa 500 de milioane de lei.