„Ambulanţa nu răpeşte. Ambulanţa salvează. În ultimele zile circulă din nou pe reţelele sociale informaţii false despre aşa-numitele "ambulanţe negre" care ar răpi copii. Aceste informaţii false sunt "susţinute" de fotografii sau clipuri realizate în totalitate, sau modificate, cu aplicaţii de inteligenţă artificială”, precizează MAI.

În realitate, în România, nu a fost înregistrat niciun caz de ambulanţă implicată în răpirea unor persoane, mai subliniază autoritățile

„În schimb, există oameni care urcă în ambulanţă pentru a salva vieţi. O informaţie falsă poate speria. Dar, mai grav, poate pune în pericol chiar oamenii care vin să ajute. Nu distribui un zvon! Verifică înainte să crezi!”, notează MAI.

Mitul „ambulanței negre” circulă în România de zeci de ani, mai ales după Revoluție, și o variantă a unei legende urbane răspândită în mai multe țări din Europa Centrală și de Est. În variantele românești, o ambulanță de culoare închisă ar răpi copii sau adulți pentru prelevarea de organe ori de sânge. Povestea a revenit periodic în spațiul public.

Mesajul Ministerului de Interne vine după ce medicii chemaţi să acorde îngrijiri unui pacient în Recea Cristur, judeţul Cluj, au fost atacaţi cu bâte, topoare şi pietre, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă „ambulanţă care fură copii”. Incidentul s-a produs sâmbătă, puţin după ora 21.

Şoferul ambulanței a fost rănit la ochi de cioburile geamului spart şi a fost operat. Ministerul Sănătăţii condamnă ferm atacul revoltător asupra echipajului Serviciului Judeţean de Ambulanţă Cluj, provocat de dezinformări absurde apărute pe platforme din social media, solicitând instituţiilor cu competenţe fermitate maximă.

Poliţiştii au identificat mai multe persoane implicate în atac, până în prezent, trei tineri, cu vârste de 18, 22 şi 24 de ani, toţi din comuna Recea-Cristur, fiind reţinuţi pentru 24 de ore.