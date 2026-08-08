Asta deși pacienta avea febră, iar starea i se agrava de la minut la minut.

Cazul a intrat și în atenția Departamentului pentru Situații de Urgență, care analizează acum mai multe documente și înregistrări video legate de intervenție.

Fetița de un an și 11 luni avea aproape 40 de grade febră, atunci când mama ei a sunat la 112. Femeia spune că fiica ei a fost urcată în ambulanță, fără consultație și fără să primească vreun tratament, în timpul misiunii. Iar echipajul medical ar fi făcut o oprire pe traseu, pentru ca ambulanțierul să își cumpere fructe și legume.

Mama fetiței: „Doar m-au întrebat câtă temperatură are și atât. Nu i-au făcut absolut nimic. În drum spre Bacău, a oprit salvarea. Domnul șofer s-a dat jos, iar domnul care trebuia să aibă grijă de copil s-a dus să își facă piața, să își ia pepeni și legume pentru zarzavat. Exact asta a făcut. Circa 10 minute au stat la piață”.

Cei 44 de kilometri, dintre localitatea Oncești și Spitalul Județean de Urgență Bacău, au fost parcurși în aproape două ore, spune mama fetiței. În ambulanță, copila a început să se simtă din ce în ce mai rău, iar femeia susține că a fost complet ignorată de echipajul medical.

Mama fetiței: „M-au văzut că am filmat. De asta cred că s-au și purtat urât tot drumul și nu m-au băgat deloc în seamă cu copilul. Doar i-au luat pulsul și asta aproape de Bacău, când copilul a dat ochii peste cap. A vomitat foarte tare. M-am speriat, am bătut în geam, a coborât și m-a dat jos cu fata”.

Conducerea Serviciului de Ambulanță Bacău spune că ambulanțierul - angajat în instituție de două luni și jumătate - dar și asistentul medical - cu o experiență de 34 de ani - vor fi sancționați disciplinar.

Alina Banu, asistent-șef, SAJ Bacău: A fost dispusă o verificare internă. Sunt mai multe reguli încălcate.

Reporter: Regretă cei doi oprirea?

Alina Banu, asistent-șef, SAJ Bacău: Da. Își asumă greșeala și vor suporta consecințele.

În paralel, Departamentul pentru Situații de Urgență s-a autosesizat și a trimis o echipă în control.

Incidentul vine la doar câteva luni după ce un elev de 14 ani a murit pe terenul de sport al unei școli din județ. Familia și martorii au acuzat atunci că salvarea a ajuns prea târziu. Iar Departamentul pentru Situații de Urgență a confirmat existența unor nereguli și a sancționat Serviciul de Ambulanță Bacău.