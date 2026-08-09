Ambulanță atacată cu topoarele în Cluj, după un zvon pe TikTok că „fură copii”. Șoferul a fost rănit | VIDEO

Şoferul autosanitarei a fost rănit la ochi de cioburile geamului spart şi a fost operat, relatează Dejeanul, potrivit News.ro.

Incidentul s-a întâmplat puţin după ora 21. Echipajul Serviciului de Ambulanţă a fost trimis în Recea Cristur, pentru un pacient cu stare de rău.

La intrarea în localitate, medicii au oprit pentru a cere indicaţii. Au întrebat un grup de localnici unde se află adresa. În loc de ajutor, oamenii au început să îi filmeze şi să se agite.

După ce medicii au preluat pacientul, în drum spre Spitalul din Dej, unde urma să fie transportat, calea le-a fost blocată de un autoturism din care au coborât mai mulţi indivizi înarmaţi cu bâte şi topoare. Aceştia au început să lovească autosanitara, susţinând că ar fi "ambulanţa neagră care fură copii".