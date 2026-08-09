Ambulanță atacată cu topoarele în Cluj, după un zvon pe TikTok că „fură copii”. Șoferul a fost rănit | VIDEO

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Ambulanta topor cluj dejeanul
Colaj foto: Dejeanul

Medicii chemaţi să acorde îngrijiri unui pacient în Recea Cristur, judeţul Cluj, au fost atacaţi cu bâte, topoare şi pietre, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă „ambulanţă care fură copii”.

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Stirileprotv

Şoferul autosanitarei a fost rănit la ochi de cioburile geamului spart şi a fost operat, relatează Dejeanul, potrivit News.ro.

Incidentul s-a întâmplat puţin după ora 21. Echipajul Serviciului de Ambulanţă a fost trimis în Recea Cristur, pentru un pacient cu stare de rău.

La intrarea în localitate, medicii au oprit pentru a cere indicaţii. Au întrebat un grup de localnici unde se află adresa. În loc de ajutor, oamenii au început să îi filmeze şi să se agite.

După ce medicii au preluat pacientul, în drum spre Spitalul din Dej, unde urma să fie transportat, calea le-a fost blocată de un autoturism din care au coborât mai mulţi indivizi înarmaţi cu bâte şi topoare. Aceştia au început să lovească autosanitara, susţinând că ar fi "ambulanţa neagră care fură copii".

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Doar prezenţa de spirit a şoferului i-a salvat pe membrii echipajului de furia agresorilor, care au aruncat şi cu o piatră ce a spart geamul autosanitarei. Cioburile de sticlă i-au ajuns în ochi şoferului, care a reuşit totuşi să conducă până la Cluj-Napoca, notează sursa citată.

Ajuns la Cluj-Napoca, ambulanţierul a fost internat şi dus de urgenţă în sala de operaţie, deoarece cioburile i-au afectat corneea. Potrivit medicilor, acesta va avea nevoie de cel puţin trei luni de recuperare.

Sursa: News.ro

Etichete: ambulanta, cluj, tiktok, topor,

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