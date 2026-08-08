Copila, de nici doi ani, avea febră, iar starea ei se agrava, spune femeia. Echipa trimisă de DSU la Bacău a găsit și alte nereguli acolo.

Mama fetiței a povestit că a sunat după ajutor deoarece copila, în vârstă de un an și 11 luni, avea febră mare, aproape 40 de grade. Echipajul de pe ambulanță a decis să o transporte pe cea mică la spital, împreună cu mama. Pe drum, spune femeia, au făcut o oprire la piață.

Mama fetiței: „Domnul șofer s-a dat jos, iar domnul care trebuia să aibă grijă de copil s-a dus să își facă piața, să își ia pepeni și legume pentru zarzavat. Circa 10 minute au stat la piață.”

Potrivit mamei, în ambulanță, copila ar fi început să se simtă mai rău.

Mama fetiței: „Nu m-au băgat deloc în seamă cu copilul. Doar i-au luat pulsul și asta aproape de Bacău, când copilul a dat ochii peste cap. A vomitat foarte tare. M-am speriat, am bătut în geam, a coborât și m-a dat jos cu fata.”

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, echipa trimisă să verifice cele întâmplate a constatat și alte nereguli referitoare la felul în care s-a desfășurat misiunea echipajului de la Ambulanța Bacău. În salvare ar fi fost doi minori, împreună cu doi adulți, iar asistentul medical a stat în față, cu șoferul, nu cu pacienții, care, în acest fel, nu au fost monitorizați pe durata transportului. În plus, fișele de urgență prespitalicească ale celor doi minori nu conțineau informații relevante despre starea lor. Pentru toate acestea, DSU a aplicat sancțiuni în valoare de 7.000 de lei.

Și conducerea ambulanței face verificări.

Alina Banu, asistent-șef, SAJ Bacău: „Sunt mai multe reguli încălcate. Își asumă greșeala și vor suporta consecințele.”

Șoferul ambulanței ar fi fost angajat în instituție în urmă cu două luni și jumătate, iar asistentul medical ar avea o experiență de 34 de ani.