Nicio persoană nu a fost rănită în explozie, care a avut loc vineri. Pagubele materiale sunt limitate, a relatat agenția de presă ANP.

Poliția olandeză a deschis o anchetă pentru elucidarea circumstanțelor incidentului.

Deocamdată nu este clar dacă acesta are vreo legătură cu seria de atacuri recente care au vizat obiective ale comunităților evreiești în Europa, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.Potrivit cotidianului olandez Trouw, Centrul Israel din Nijkerk a fost recent ținta unui protest organizat de grupări pro-palestiniene.

Pe website-ul său, centrul descrie sediul său drept un punct de întâlnire pentru creștinii care simpatizează Israelul: ''Misiunea noastră este de a aduce înțelegerea biblică în biserică cu privire la scopurile lui Dumnezeu pentru Israel și de a promova bunăstarea Israelului prin rugăciune și acțiune''.

O grupare intitulată Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HIYA), posibil legată de Iran, a revendicat deja alte atacuri contra comunității evreiești din Belgia și Olanda.

De asemenea, Parchetul antiterorist francez a evocat o posibilă legătură între HIYA și tentativa de atentat înregistrată în urmă cu o săptămână contra sediului din Paris al Bank of America.