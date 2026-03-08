Un cuplu din Olanda a reușit să construiască în 2025 prima lor casă de dimensiuni reduce. Anne Leijdekkers, 32 de ani, antreprenoare în domeniul artelor, și Simone Solazzo, 31 de ani, fost lucrător în tehnologie din Italia, au povestit cum au transformat un vis în realitate, folosind combinația dintre asistența AI și sprijinul unor prieteni cu experiență în construcții, relatează Business Insider.

Anne spune că ideea unui „tiny home” o fascinase de mult timp, mai ales că unul dintre cei mai buni prieteni, arhitect, construise propria locuință similară acum 10 ani. „Întotdeauna am visat să trăiesc diferit. Nu m-am văzut vreodată mutându-mă într-o casă tradițională și plictisitoare din Olanda”, spune ea.

Unde au dat greș

Pentru Simone, conceptul de „tiny home” era nou până de curând. „Când m-am mutat din Germania în Olanda împreună cu Anne, lucram în tech și câștigam bine. Presiunea socială era să cumperi o casă acum, dar ideea de a lua un credit ipotecar și de a plăti 20 de ani nu m-a atras niciodată”, explică el.

Cuplul nu avea experiență în construcții. „Simone nu mai vopsise niciodată un perete. Totul era nou pentru noi”, spune Anne. Salvarea lor a fost ChatGPT, care i-a ajutat să planifice și să ia decizii pe parcursul procesului de construcție. „Am folosit AI-ul pentru a înțelege ce să cumpărăm, în ce ordine și cum să împărțim costurile. Ne-a ajutat mult, mai ales pentru calcule și organizarea materialelor, dar nu ne-am bazat doar pe el”, adaugă Simone.

Cei doi au cumpărat aproximativ 250 de materiale pentru casă și au construit-o în cinci luni, luând decizii zilnice privind designul și execuția. „AI-ul ne ajuta să ne clarificăm gândirea, dar răspunsurile lui erau uneori greșite. Avem nevoie de oameni cu experiență care să pună lucrurile în context”, spune Anne. Tatăl ei i-a ajutat cu instalațiile de apă și electricitate, iar arhitectul prieten le-a oferit sfaturi pentru ventilație și izolație.

Cuplul recunoaște că, deși ar fi fost posibil să construiască casa doar cu ajutorul AI, calitatea și viteza construcției ar fi fost mult mai reduse. „Sfaturile prietenului nostru ne-au salvat timp și ne-au dat mai multă încredere”, conchide Simone.