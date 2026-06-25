MAE subliniază, într-un comunicat, că „România nu a fost parte a acestui conflict”, iar prioritatea țării noastre a fost „sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice care au avut ca scop dezescaladarea regională și obținerea unui climat de pace și securitate în Orientul Mijlociu”.

De asemenea, Ministerul reamintește că decizia României la care se face referire a fost luată „în contextul acordurilor bilaterale existente cu SUA” și că țara noastră este „o țară aliată, cu responsabilități și angajamente pe care le respectă pe deplin”.

MAE mai precizează că toate deciziile României sunt „atent evaluate pentru a ne asigura că acestea sunt în conformitate cu prevederile Cartei ONU și cu normele relevante de drept internațional”.

Iranul acuză „complicitatea activă” a României

Reacția vine după ce purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghai, a acuzat NATO și, în mod explicit, România și Italia, de „complicitate activă” în războiul împotriva Iranului. Baghai a scris pe X că declarațiile lui Rutte sunt „o mărturisire clară și zdrobitoare” și a cerut țărilor europene implicate să explice opiniei publice de ce s-au făcut „complici la acest act flagrant de agresiune”.

Italia a reacționat deja, Ministerul Apărării de la Roma condamnând declarațiile lui Rutte și precizând că bazele au fost folosite doar pentru zboruri tehnice și logistice, nu pentru misiuni de luptă.