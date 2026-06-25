Acum, unii dintre acești militari răniți spun pentru CBS News că rănile lor au fost mult mai grave decât clasificarea oficială făcută de armată.

Corpul ofițerului superior Rodney Bearman a fost străpuns de schije în primele ore ale războiului, pe 1 martie, când o dronă iraniană a lovit postul său de lucru din Kuweit. Documentele medicale consultate de CBS News arată că acesta a suferit și o comoție cerebrală, pierderi de auz și vedere, precum și leziuni pulmonare. Cu toate acestea, Armata SUA i-a clasificat starea drept „rănit fără gravitate”.

„Această evaluare este inacceptabilă”, a declarat soția sa, Amy Bearman, într-un interviu acordat CBS News.

În vârstă de 57 de ani, Bearman s-a numărat printre cei peste 20 de militari răniți în cel mai grav atac asupra soldaților americani din timpul conflictului și în cel mai sângeros atac împotriva trupelor SUA din 2021 încoace. Familia Bearman se numără printre mai mulți supraviețuitori și rude care au declarat pentru CBS News că armata nu îi tratează ca victime de război, fără să înțeleagă motivele. Un purtător de cuvânt al Armatei a respins ferm aceste acuzații.

În mai multe cazuri, militarii răniți spun că au fost declarați apți pentru serviciu. Însă această „revenire la datorie” înseamnă, de fapt, că se află sub ordine active în unități speciale de recuperare pentru soldați răniți. (Un purtător de cuvânt al Pentagonului a precizat pentru CBS News că militarii aflați în aceste unități nu sunt considerați, oficial, întorși la serviciul activ.)

Sergentul de primă clasă Cory Hicks, în vârstă de 37 de ani, a suferit la rândul său răni grave provocate de schije și a fost supus mai multor intervenții chirurgicale de urgență într-un spital din Kuweit. El spune că soției sale i s-a comunicat de către un oficial al armatei, imediat după atac, că rănile sale sunt „minore”.

„I-au spus că soțul dumneavoastră a fost rănit, că are o leziune minoră la maxilar și că va reveni la datorie”, a povestit Hicks. El a declarat pentru CBS News că este „absolut convins” că Armata și Pentagonul au încercat să minimizeze gravitatea incidentului.

Într-un comunicat transmis CBS News, Armata SUA a respins categoric aceste acuzații și a precizat că termenii militari precum „rănit fără gravitate” sau „victimă de război” au definiții precise, care sunt interpretate greșit de familii.

„Îngrijirea și bunăstarea soldaților noștri reprezintă cea mai înaltă prioritate. Orice afirmație potrivit căreia Armata încearcă să minimalizeze rănile unui militar este pur și simplu falsă”, a transmis un purtător de cuvânt al Armatei.

Invocând procedurile interne, reprezentantul Armatei a explicat că un militar este încadrat la categoria „rănit grav” sau „rănit foarte grav” doar dacă există riscul ca acesta să moară din cauza rănilor în următoarele 72 de ore.