Măsura va fi aplicată pentru o perioadă de șase luni, începând cu data de 15 martie 2026.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://www.bmi.bund.de/ şi https://bundespolizei.de/.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale misiunii diplomatice şi ale oficiilor consulare române din Republica Federală Germania, în funcţie de circumscripţia consulară, apelurile redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă:

- Ambasada României la Berlin: + 49 30 21 239 555, + 49 30 21 239 514, + 49 30 21 239 516;

- Consulatul General al României la Bonn: +49 22 86 838 135, +49 22 86 838 211, +49 22 86 838 244, +49 22 86 838 254;

- Consulatul General al României la Munchen: +49 89 55 3307, +49 89 98 106 143;

- Consulatul General al României la Stuttgart: +49 71 16 648 611, +49 71 16 648 612, +49 71 16 648 613, +49 71 16 648 614, +49 71 16 648 615.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie următoarele numere de telefon de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară:

- Ambasada României la Berlin: +49 16 01 579 938;

- Consulatul General al României la Bonn: +49 17 35 757 585;

- Consulatul General al României la Munchen: +49 16 02 087 789;

- Consulatul General al României la Stuttgart: +49 17 16 813 450.

Totodată, MAE reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat"(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.