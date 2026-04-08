„Vor veni cu avioane private, cel mai probabil vor ajunge joi. Erau interesaţi în mod deosebit când va fi şi doamna Neli, soţia domnului Lucescu, la stadion, unde va fi depus sicriul, pentru că vor să-i prezinte în mod direct condoleanţe şi să o îmbrăţişeze. Au cunoscut-o foarte bine şi pe domnia ei, în toţi anii în care ea l-a însoţit pe Mircea Lucescu la Doneţk şi Kiev”, a declarat Zaporojanu pentru GOLAZO.ro.

Mircea Lucescu a antrenat în Ucraine timp de 12 ani echipa Şahtior şi timp de trei ani Dinamo Kiev.

Lucescu a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 80 de ani.