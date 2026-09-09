Searobinul este un hibrid „pește-crevetă” care poate ajunge la o lungime de până la 10 inci (0,254 metri). Și, cu ajutorul înotătoarelor pectorale special adaptate, este capabil să se deplaseze efectiv pe suprafața fundului oceanului. Singurii alți pești cunoscuți pentru capacitatea de a se deplasa pe fundul mării o fac înainte, dar searobinul contrazice această tendință prin abilitatea sa de a se mișca lateral și înapoi, scrie Indy100.

Mișcările sale bizare au fost surprinse în imagini filmate în Marea Chinei de Sud, experții explicând că mișcările sale sacadate seamănă cu cele ale unui crevete, în timp ce își folosește coada pentru a înota.

„Peștele de adâncime Scalicus engyceros, un reprezentant al peștilor caracterizați prin raze ale înotătoarelor pectorale libere extrem de specializate, se numără printre puținele specii de pești cunoscute pentru faptul că merg. Această creatură extraordinară are un aspect fizic uimitor, de hibrid între crevetă și pește, ceea ce i-a adus porecla de «hibrid pește-crevetă» în mass-media locală din SUA”, a adăugat Tian.

„O altă trăsătură unică o reprezintă barbelele sale care se extind spre exterior, care seamănă cu grebla unui fermier. Structura este incomodă pentru deplasare, dar îi permite peștelui-robin să detecteze și să sondeze potențiale prăzi în sedimentele de pe fundul mării sau chiar să sape în sedimentele de la suprafață pentru a se hrăni eficient. În același timp, creatura își păstrează înotătoarele pectorale, care au evoluat în plăci plate și rotunde, îmbunătățind echilibrul în timpul mersului și al înotului, în timp ce razele înotătoarelor și coada, asemănătoare cu cele ale creveților, îi permit să efectueze salturi explozive și sacadate, în stilul creveților, atunci când este amenințat”, a spus Tian.