Propunerea primarului din Nisyros, Christofis Koronaios, a fost aprobată în unanimitate de Consiliul Local, în cadrul eforturilor administrației locale de a sprijini concret familia, tinerii părinți și combaterea problemei demografice, relatează huffingtonpost.gr.

Această indemnizație va fi acordată o singură dată și este destinată acoperirii primelor nevoi ale unei familii nou-înființate. Beneficiare sunt familiile care, la momentul nașterii copilului, sunt cetățeni ai municipiului Nisyros și, de asemenea, au reședința permanentă pe insulă.

Potrivit anunțului municipalității, suma de 3.000 de euro pentru fiecare copil reprezintă limita maximă prevăzută de noul Cod al Administrației Locale. De asemenea, se precizează că suma este neimpozabilă și nu este luată în calcul la stabilirea criteriilor de venit pentru alte beneficii sociale.

Decizia se bazează pe un credit bugetar de 9.000 de euro deja aprobat în bugetul Municipiului pentru anul financiar 2026, ceea ce face ca măsura să poată fi aplicată imediat.

Primarul din Nisyros, Christofis Koronaios, a calificat decizia drept una istorică, subliniind că Consiliul Local s-a pronunțat în unanimitate în favoarea sprijinirii familiei și a copiilor.

„Nu este vorba doar despre bani, ci despre o îmbrățișare din partea Nisyros pentru fiecare copil care se naște aici. Este mesajul că Nisyros crede în viitorul său, iar viitorul îl reprezintă copiii noștri”, a declarat el.

Primarul a subliniat, de asemenea, că decizia are un impact social, deoarece urmărește să sprijine fiecare tânăr cuplu care alege să își întemeieze o familie pe insulă.