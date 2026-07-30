Lucrările de protecție a versanților de pe Valea Oltului continuă. Restricțiile de circulație au fost prelungite

Potrivit instituției, intervențiile vizează montarea de plase de siguranță și bariere de retenție pe versanți, măsuri necesare din cauza rocilor friabile și instabile din zonă.

„Întreruperea lucrărilor ar putea conduce la desprinderea unor blocuri de piatră și la producerea unor accidente grave. Din acest motiv, lucrările nu pot fi suspendate până la punerea în siguranță a versanților”, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.

Conform avizului emis de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) – Direcția Rutieră, restricțiile se aplică în perioada 1-31 august 2026 pe sectoarele DN 7 cuprinse între kilometrii 198+200 – 207+000, 216+000 – 219+000 și 224+000 – 227+300.