Lucrările de protecție a versanților de pe Valea Oltului continuă. Restricțiile de circulație au fost prelungite

Potrivit instituției, intervențiile vizează montarea de plase de siguranță și bariere de retenție pe versanți, măsuri necesare din cauza rocilor friabile și instabile din zonă.
„Întreruperea lucrărilor ar putea conduce la desprinderea unor blocuri de piatră și la producerea unor accidente grave. Din acest motiv, lucrările nu pot fi suspendate până la punerea în siguranță a versanților”, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.
Conform avizului emis de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) – Direcția Rutieră, restricțiile se aplică în perioada 1-31 august 2026 pe sectoarele DN 7 cuprinse între kilometrii 198+200 – 207+000, 216+000 – 219+000 și 224+000 – 227+300.
Circulația camioanelor, intersiză
Restricțiile sunt valabile de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 17:30, în timp ce duminica și în zilele de sărbătoare legală circulația se desfășoară fără aceste limitări.
Pe durata lucrărilor, circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi interzisă, iar pentru vehiculele de până la 7,5 tone traficul va fi restricționat sau închis temporar, în funcție de stadiul lucrărilor și de condițiile din teren.
DRDP Craiova precizează că sectorul km 228+000 – km 233+200 este exceptat de la restricții, deoarece lucrările de rănguire și protecție a versanților au fost finalizate.
În zonele de intervenție, circulația se desfășoară alternativ, pe un singur sens, dirijată de piloți de trafic, iar în anumite etape pot exista opriri temporare pentru executarea lucrărilor în condiții de siguranță.
Autoritățile le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren, subliniind că măsurile sunt necesare pentru prevenirea căderilor de pietre și protejarea participanților la trafic pe unul dintre cele mai dificile sectoare montane ale rețelei rutiere naționale.
Sursa:
StirilePROTV
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