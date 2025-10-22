Lucrări de reparații la Liceul „D. Bolintineanu”, după explozia din Rahova. Primăria Sectorului 5 securizează zona

Primăria Sectorului 5 asigură perimetrul în care a avut loc explozia din Calea Rahovei, prin montarea gardurilor şi securizarea intrărilor în scările de bloc.

De asemenea, autoritatea locală a demarat lucrări de reparaţii în sălile de clasă ale Liceului "Dimitrie Bolintineanu", care au fost afectate în urma deflagraţiei.

Deciziile au fost luate în şedinţa operativă convocată de către primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, miercuri dimineaţa.

"În urma recomandărilor Ministerului Afacerilor Interne şi ISU Bucureşti Ilfov, Primăria Sectorului 5, prin societatea Infrastructură Sector 5, asigură perimetrul în zona afectată, prin montarea de garduri şi va securiza intrările în scările de bloc, dar şi geamurile apartamentelor situate la parter, pentru a împiedica accesul, având în vedere pericolul de prăbuşire al imobilului", informează Primăria Sectorului 5 pe pagina sa de Facebook.

Măsurile luate de Primăria Sectorului 5

Poliţia Locală Sector 5 suplimentează camerele de supraveghere din zonă şi asigură perimetrul cu agenţi locali. În caz de nevoie, va fi solicitat sprijin din partea celorlalte primării de sector.

Companiile din subordinea primăriei au început procesul de degajare a molozului din curtea Liceului "Dimitrie Bolintineanu", pentru a demara lucrările de reparaţii şi în exteriorul clădirii.

Angajaţii Administraţiei Dezvoltare Urbană Sector 5 au început semnalizarea rutieră provizorie pentru delimitarea perimetrului de siguranţă din proximitatea imobilului afectat şi pentru facilitarea circulaţiei rutiere din zonă.

Totodată, a fost suspendată taxa de parcare, începând cu data de 17 octombrie, pentru toate locurile afectate, până la repunerea în stare de funcţionare a zonei. Decizia a fost luată având în vedere că un număr considerabil de locuri de parcare au fost afectate şi nu pot fi utilizate.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 continuă campania de strângere de donaţii, în parteneriat cu Crucea Roşie Română - Filiala Sector 5, la sediul din incinta Colegiului Economic Viilor.

DGASPC S5 oferă consiliere socială şi îndrumare celor afectaţi, atât la faţa locului, cât şi la numerele de telefon:

- 0735.518.019:

- 0799.413.942;

- 0735.520.675.

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor pune în continuare la dispoziţie numărul de telefon 0721.401.214, la care pot suna persoanele afectate de deflagraţia din zona Rahova, pentru a obţine acte de identitate sau documente de stare civilă.

Accesul pe strada Vicina se va putea face din Calea Rahovei, până în dreptul imobilului din strada Vicina nr. 1, bl. 32, scara 1. Începând cu strada Vicina nr. 3, bl. 33, scara 2 se va putea circula normal.

Accesul va rămâne restricţionat către parcările din spatele blocurilor: strada Vicina nr. 1, bl. 32 şi strada Vicina nr. 3, bl. 33. Pentru locatarii din strada Vicina nr. 3, bl. 33, scara 1, accesul se va face prin spatele blocului.

