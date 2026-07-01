Lovitură pentru Bolojan. Tribunalul București blochează efectele Congresului PNL din 21 iunie. Vechea conducere, în funcție

Veche conducere rămâne în funcție

"Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Bolojan Ilie-Gavril - preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan - secretar general al Partidului Naţional Liberal, invocată de pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril. Respinge cererea formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâţii Bolojan Ilie-Gavril - preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan - secretar general al Partidului Naţional Liberal, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril. Suspendă provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL 01/ 2026 din 19.06.2026, până la soluţionarea definitivă a dosarului 26127/3/2026 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a Civilă. Respinge în rest cererea formulată în contradictoriu cu pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare", se arată în minuta deciziei.

Contestaţia este semnată de 18 liberali din aripa Adrian Veştea.

Surse politice au precizat că, în urma deciziei Tribunalului Bucureşti, toată structura de conducere a partidului anterioară Congresului din data de 21 iunie rămâne în funcţie.