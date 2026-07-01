Lovitură pentru Bolojan. Tribunalul București blochează efectele Congresului PNL din 21 iunie. Vechea conducere, în funcție

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Inquam Photos / Octav Ganea

Tribunalul Bucureşti a suspendat, miercuri, executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL din 19 iunie referitoare la convocarea Congresului Extraordinar al formaţiunii politice din 21 iunie.

autor
Aura Trif

Veche conducere rămâne în funcție

"Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Bolojan Ilie-Gavril - preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan - secretar general al Partidului Naţional Liberal, invocată de pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril. Respinge cererea formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâţii Bolojan Ilie-Gavril - preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan - secretar general al Partidului Naţional Liberal, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril. Suspendă provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL 01/ 2026 din 19.06.2026, până la soluţionarea definitivă a dosarului 26127/3/2026 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a Civilă. Respinge în rest cererea formulată în contradictoriu cu pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare", se arată în minuta deciziei.

Contestaţia este semnată de 18 liberali din aripa Adrian Veştea.

Surse politice au precizat că, în urma deciziei Tribunalului Bucureşti, toată structura de conducere a partidului anterioară Congresului din data de 21 iunie rămâne în funcţie.

Ce hotărâri au fost luate în urma Congresului PNL

Pe 21 iunie, au fost adoptate de către Congresul Extraordinar și două hotărâri:

- prima hotărâre reconfirmă poziția PNL de a nu mai face coaliție cu PSD, precum și excluderea din partid a acelor membri ai PNL care ar vota, susține sau participa la crearea unui guvern cu PSD

- a doua hotărâre solicită ”demisia din partid a domnilor Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea și Hubert Thuma, precum și a doamnei Alina Gorghiu, urmând ca, în cazul neprezentării demisiilor până pe 22 iunie 2026, ora 12, să fie demarate procedurile de excludere”.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat la Congresul Extraordinar, că cine "trădează" partidul şi "complotează pe sub masă" nu mai poate rămâne în PNL, subliniind că "astăzi" nu va fi dat nimeni afară, dar fiecare poate alege dacă este pe direcţia partidului.

Congresul Extraordinar al PNL l-a desemnat atunci pe Ilie Bolojan, singurul candidat, președinte al Partidului Național Liberal, în favoarea sa fiind exprimate 1769 de voturi din totalul de 1842 exprimate, adică 96%.

De asemenea, Congresul Extraordinar al PNL a adoptat modificarea statutului partidului. S-a decis, astfel, reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi de la patru la unul şi înfiinţarea Biroului Permanent Naţional, ca structură centrală de conducere.

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Sursa: Agerpres

Etichete: tribunal, PNL, ilie bolojan, congres extraordinar,

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