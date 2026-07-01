Astfel, după episodul Eugen Tomac, ”Partidul Naţional Liberal a constatat că este desemnat un prim-vicepreşedinte fără să ştie", a spus Bolojan.

”Ca să căutăm soluţii la actuala criză politică, trebuie să vedem cum am ajuns aici. Să nu uităm că în actuala perioadă, în ultimele zile am avut tot felul de discuţii legate de o nouă ipoteză de lucru. Am avut desemnarea făcută în persoana domnului Tomac. Această desemnare a fost retrasă, neprimind, să spunem, un sprijin. Am avut apoi o desemnare fără consultare şi Partidul Naţional Liberal a constatat că este desemnat un prim-vicepreşedinte fără să ştie", a declarat Bolojan la TVR 1, potrivit News.ro.

Întrebat dacă acest lucru i-a supărat pe liberali, preşedintele PNL a răspuns: "Nu ne-am supărat, doar constatăm că este o încălcare a spiritului democraţiei parlamentare. Aceasta este realitatea şi într-o formă sau alta criza s-a acutizat, din ce motiv? Pentru că PNL, datorită pierderii încrederii pe parcursul acestor luni de guvernare în PSD, a luat decizia să nu mai facem o coaliţie în actualul context cu PSD. Or, în condiţiile în care se nominalizează un premier de la tine care este pus să facă o coaliţie cu PSD înseamnă că se încearcă o subordonare a partidului, ceea ce, oricum am lua-o, nu este în regulă. Şi deci suntem după ce acest guvern a căzut", a subliniat Bolojan.

El a susţinut că Nicuşor Dan nu a procedat într-o manieră care să crească încrederea între PNL şi preşedintele României.

"Modul în care s-a făcut această nominalizare, în mod cert a creat o situaţie de criză în Partidul Naţional Liberal. Cred că preşedintele Nicuşor Dan nu a procedat într-o manieră care să crească încrederea între PNL şi dânsul. Aceasta este realitatea, orice s-ar spune şi asta i-am spus", a declarat liderul PNL.