Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari

Casele și apartamentele noi au ajuns un lux pentru mulți români. În marile orașe, chiar și locuințele mici sunt scoase la vânzare cu sute de mii de euro.

Mulți specialiști spun că prețurile sunt, în unele cazuri, nejustificat de mari.

Dezvoltatorii dau însă vina pe scumpirea materialelor și a forței de muncă. În ciuda prețurilor ridicate, multe proiecte rezidențiale se vând încă din faza de construcție, tocmai pentru că apartamentele sunt mai ieftine. Cluj-Napoca, Brașov și București – acesta este topul celor mai scumpe orașe din țară.

Prețuri în continuă creștere

Prețurile pentru un apartament nou pornesc de la peste 2.200 de euro pe metru pătrat. Doar în ultimul an au crescut cu 16%. Pentru mulți au devenit prea mari.

Un cuplu din Grecia vrea să se mute în România și caută o locuință.

Cumpărător: „Suntem aici pentru 5 zile și am văzut 12 apartamente și părerea mea este că prețurile sunt cam mari.”

Prețurile diferă și în funcție de zonă, suprafață și de utilități. Am vizitat trei proiecte diferite în București și am întrebat cât costă un apartament de două camere. Prețurile variază între 100 de mii și 170 de mii de euro.

Iulia Iana, reprezentantul unui dezvoltator imobiliar: „Prețurile au crescut odată cu piața, pot să spun aici că toate măsurile fiscale, creșterea materialelor de producție, creșterea forței de muncă, și ne gândim la toate tehnologiile pe care le încadrăm și le implementăm în proiectele noastre de economisire a energiei electrice.”

Bogdan Iliescu, reprezentantul unui dezvoltator imobiliar: „Clienții noștri preferă să cumpere la începutul unui proiect, în faza de lansare. Ulterior, cei care nu vor să își asume acest termen de așteptare, cumpără la final, dar prețul este cu cel puțin 20-25% mai mult față de prețul la lansarea unui proiect.”

Acum se construiește mai puțin față de anii trecuți, iar majoritatea dezvoltatorilor spun că multe apartamente au fost deja contractate.

Etapa a doua a unui proiect rezidențial din București cuprinde șapte clădiri cu 828 de apartamente. Primele trei blocuri vor fi livrate în decembrie, însă toate locuințele au fost vândute. Iar pentru faza a treia, unde lucrările abia au început, un sfert din apartamente au fost deja rezervate.

Prețurile ar urma să stagneze în perioada următoare, conform specialiștilor din domeniu.

Estimări privind piața imobiliară

Bogdan Gubandru, reprezentantul unui dezvoltator imobiliar: „Vor exista niște mecanisme de reglare a cererii și ofertei, iar noi, ca dezvoltatori, sigur că gândim această strategie de producere a unităților celor mai potrivite și dorite de către clienți.”

Dragoș Cabat, economist CFA România: „Va fi și dorința dezvoltatorilor de a-și maximiza profitul, adică ei vor profita de această creștere a TVA-ului, de ceea ce se anunță peste tot că inflația e mai ridicată și toate celelalte lucruri ca să crească și ei prețurile nejustificat de mult. Vorbim de o economie unde nu mai sunt atât de mari așteptările salariale și începe să fie scump.”

În luna iulie, mulți români s-au grăbit să-și cumpere o locuință înainte de a fi majorat TVA-ul și s-au vândut cu 10 mii mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Însă în primele luni ale anului, vânzările au fost în scădere.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













