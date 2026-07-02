Aceeași situație e și la Constanța, în cazul apartamentelor noi. Mulți preferă să stea cu chirie, în așteptarea unor reduceri semnificative, însă acestea sunt puțin probabile, spun specialiștii din domeniu.

Un apartament cu două camere din Brașov, situat într-un bloc vechi, a fost listat la aproape 90 mii de euro.

Elena Bot, agent imobiliar:„Nu a existat niciun telefon, nicio vizionare, fapt care a pus pe gânduri vânzătorul și a decis o repoziționare.

Acum, prețul a coborât sub 85.000 de euro. Situația este tot mai des întâlnită.

Florin Dragoșlav, broker imobiliar: Prețurile au fost într-o continuă creștere. Pentru prima dată după criza imobiliară, la nivelul Brașovului au înregistrat o corecție. Sunt multe proprietăți în piață care nu au fost vândute.

Cererea a scăzut semnificativ

Și în Cluj-Napoca, oamenii se gândesc mult înainte să investească, așa că vânzătorii se văd nevoiți să lase din preț, la negociere, chiar și cu 10 procente.

Iann Antal, manager vânzări agenție imobiliară: Cererea a scăzut cam cu 15 la sută, care e o cifră enormă. Un apartament de două camere de 40 m², aceasta a fost pus inițial cu tot cu parcare la prețul de 150.000 €. Ulterior am reușit să-l vindem la 120.000.

Potrivit unei mari platforme de anunțuri imobiliare, în ultima lună s-au înregistrat stagnări sau chiar reduceri de preț pe mai multe piețe importante din țară.

Ce sfătuiesc specialiștii

La Brașov, un metru pătrat de spațiu util costa în iunie cu 3 euro mai puțin decât în luna precedentă. La Cluj-Napoca, scăderea e de 12 euro, în vreme ce la Constanța prețul mediu a rămas neschimbat. Cu o precizare, însă: apartamentele noi de la malul mării s-au ieftinit cu 28 de euro pe metru pătrat, în numai 30 de zile.

Specialiștii din domeniul imobiliar spun că nu trebuie să ne așteptăm la o reducere de preț abruptă, în perioada următoare, însă îi sfătuiesc pe potențialii cumpărători să profite de moment.

Și datele unei alte platforme imobiliare confirmă că în ultimele luni scăderile de preț au fost tot mai frecvente, mai ales în orașele mari, la apartamente noi. Asta pentru că mulți clienți se orientează către blocurile vechi, mai ieftine, sau preferă să stea cu chirie. La nivel național, numărul tranzacțiilor a scăzut cu aproape 12% în primele 5 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.