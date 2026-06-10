Chiriașii privilegiați ai statului. Apartamente și case în zone exclusiviste ale Capitalei la tarife modice

Datele publicate de RA-APPS arată că apartamente situate în cartiere precum Kiseleff, Dorobanți, Herăstrău, Icoanei, Dacia sau în apropierea Pieței Victoriei sunt închiriate pe sume modice, sub prețul pieței și, în unele cazuri, în baza unor contracte vechi de zeci de ani.
Pentru a pune în context tarifele practicate de stat, analiza Știrilor Pro TV a plecat de la o medie aproximativă a prețurilor afișate pe platforma imobiliară Storia pentru unele dintre zonele în care statul, prin RA-APPS, oferă chirii. Acestea reprezintă valori orientative, iar costul real al unei locuințe poate varia semnificativ în funcție de finisaje, vechimea construcției și facilități. Cu toate acestea ne oferă o imagine aproximativă a diferențelor din chiriile pentru demnitari și cele „la liber”.
Diferențele sunt evidente în mai multe dintre zonele „bune” ale Capitalei. În Kiseleff, una dintre cele mai exclusiviste arii rezidențiale din București, RA-APPS, practică chirii cuprinse între 4,65 și 13,98 euro pe metru pătrat după cum arată documentul consultat de Știrile ProTV. Pe piața liberă, prețurile de închiriere se situează, în general, între 10 și 25 de euro pe metru pătrat, cu o medie de aproximativ 14-18 euro.
Pe bulevardul Magheru, chiria cerută de stat variază între 3,80 și 10,97 euro pe metru pătrat, în timp ce pe piața imobiliară prețurile se situează, de regulă, între 9 și 15 euro pe metru pătrat.
În zona Grădina Icoanei, chiriile RA-APPS sunt cuprinse între 4,53 și 9 euro pe metru pătrat, față de aproximativ 10-15 euro pe metru pătrat în ofertele disponibile pe piață. Situația este similară și pe bulevardul Dacia, unde statul închiriază la prețuri între 3,97 și 13,60 euro pe metru pătrat, în timp ce nivelul pieței este estimat între 10 și 18 euro.
Cele mai mari diferențe apar însă în zonele ultracentrale și exclusiviste. Pe străzile Paris și Londra, unde se află unele dintre cele mai căutate locuințe din Capitală, RA-APPS practică chirii între 2,56 și 4,54 euro pe metru pătrat. În schimb, pe piața liberă, prețurile ajung frecvent la 12-25 euro pe metru pătrat. În zona Dorobanți-Herăstrău, statul percepe chirii între 5,26 și 5,78 euro pe metru pătrat, în timp ce ofertele private sunt, în general, cuprinse între 10 și 18 euro pe metru pătrat.
Datele publicate de RA-APPS mai arată existența unor contracte foarte vechi, unele încheiate încă din anii 1980 și 1990. Mai multe apartamente sunt ocupate în baza unor formule precum „contract pe durată nedeterminată” sau „până la soluționarea situației locative”, ceea ce în practică a permis menținerea chiriașilor în locuințele statului timp de peste trei decenii. Documentele publicate nu conțin numele beneficiarilor.
O altă categorie este reprezentată de locuințele atribuite unor persoane care ocupă funcții publice. În numeroase cazuri, contractele sunt valabile „pe perioada mandatului”, fără o dată clară de încetare. Documentele RA-APPS indică însă și existența unor situații aflate „în procedură de evacuare”, ceea ce sugerează că nu toți ocupanții părăsesc locuințele după încetarea mandatului.
Un caz aparte este imobilul din strada Mihai Eminescu nr. 124. Potrivit documentelor publicate de regie, blocul cuprinde peste 80 de apartamente închiriate individual, toate atribuite direct unor persoane fizice. Practic, este vorba despre un întreg imobil aflat în patrimoniul statului și utilizat aproape integral pentru locuire, într-o zonă cu prețuri ridicate.
O situație similară apare și la imobilul din Aleea Alexandru Șerbănescu nr. 4-6, cunoscut drept complexul Triumf. Toate cele 19 apartamente figurează cu contracte încheiate la aceeași dată, 15 martie 2006, și cu aceeași formulare privind durata: „până la soluționarea situației locative”.
Documentele evidențiază și diferențe semnificative între chirii practicate în același imobil. La adresa Bulevardul Dacia nr. 55, cinci apartamente cu suprafețe apropiate, între 67 și 81 de metri pătrați, au regimuri complet diferite. Pentru unele locuințe se plătesc chirii de peste 900 sau chiar 1.000 de lei pe lună, în timp ce altele figurează cu chirie zero, deși contractele sunt active de ani de zile.
Astfel, un apartament de 81 de metri pătrați este închiriat pentru 934 de lei pe lună, iar altul de 67 de metri pătrați pentru 1.063 de lei. În schimb, alte trei locuințe din același imobil, cu suprafețe între 68 și 79 de metri pătrați, apar cu chirie zero, în baza unor contracte încheiate în 2004, 2007 sau 2017.
Diferențe similare apar și la alte adrese. Pe strada Drobeta nr. 13, unele apartamente sunt închiriate pentru câteva sute de lei pe lună, în timp ce altele au chirie zero. La imobilul din strada Mihai Eminescu nr. 124, nivelul chiriei variază de la aproximativ 217 euro până la aproape 788 euro pe lună pentru locuințe cu suprafețe comparabile.
Datele publicate de RA-APPS nu explică motivele acestor diferențe și nici criteriile care au stat la baza stabilirii chiriilor. În lipsa unor informații suplimentare privind statutul chiriașilor, momentul actualizării contractelor sau eventualele facilități acordate, documentele arată că în unele dintre cele mai valoroase zone ale Capitalei, spațiile RA-APPS sunt închiriate la prețuri sub prețul pieței.