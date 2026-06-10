Chiriașii privilegiați ai statului. Apartamente și case în zone exclusiviste ale Capitalei la tarife modice

Datele publicate de RA-APPS arată că apartamente situate în cartiere precum Kiseleff, Dorobanți, Herăstrău, Icoanei, Dacia sau în apropierea Pieței Victoriei sunt închiriate pe sume modice, sub prețul pieței și, în unele cazuri, în baza unor contracte vechi de zeci de ani.

Pentru a pune în context tarifele practicate de stat, analiza Știrilor Pro TV a plecat de la o medie aproximativă a prețurilor afișate pe platforma imobiliară Storia pentru unele dintre zonele în care statul, prin RA-APPS, oferă chirii. Acestea reprezintă valori orientative, iar costul real al unei locuințe poate varia semnificativ în funcție de finisaje, vechimea construcției și facilități. Cu toate acestea ne oferă o imagine aproximativă a diferențelor din chiriile pentru demnitari și cele „la liber”.

Diferențele sunt evidente în mai multe dintre zonele „bune” ale Capitalei. În Kiseleff, una dintre cele mai exclusiviste arii rezidențiale din București, RA-APPS, practică chirii cuprinse între 4,65 și 13,98 euro pe metru pătrat după cum arată documentul consultat de Știrile ProTV. Pe piața liberă, prețurile de închiriere se situează, în general, între 10 și 25 de euro pe metru pătrat, cu o medie de aproximativ 14-18 euro.

Pe bulevardul Magheru, chiria cerută de stat variază între 3,80 și 10,97 euro pe metru pătrat, în timp ce pe piața imobiliară prețurile se situează, de regulă, între 9 și 15 euro pe metru pătrat.

În zona Grădina Icoanei, chiriile RA-APPS sunt cuprinse între 4,53 și 9 euro pe metru pătrat, față de aproximativ 10-15 euro pe metru pătrat în ofertele disponibile pe piață. Situația este similară și pe bulevardul Dacia, unde statul închiriază la prețuri între 3,97 și 13,60 euro pe metru pătrat, în timp ce nivelul pieței este estimat între 10 și 18 euro.

Cele mai mari diferențe apar însă în zonele ultracentrale și exclusiviste. Pe străzile Paris și Londra, unde se află unele dintre cele mai căutate locuințe din Capitală, RA-APPS practică chirii între 2,56 și 4,54 euro pe metru pătrat. În schimb, pe piața liberă, prețurile ajung frecvent la 12-25 euro pe metru pătrat. În zona Dorobanți-Herăstrău, statul percepe chirii între 5,26 și 5,78 euro pe metru pătrat, în timp ce ofertele private sunt, în general, cuprinse între 10 și 18 euro pe metru pătrat.