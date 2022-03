LIVE UPDATE | Război în Ucraina, ziua 14. Primii civili evacuaţi din Sumî prin coridoare umanitare au ajuns în centrul țării

UPDATE 00:23 - Universal Music Group și-a suspendat activitatea în Rusia

Cea mai mare companie de înregistrări din lume, Universal Music Group, își suspendă activitatea în Rusia și își închide birourile.

The world's largest recording company, Universal Music Group, is suspending business in #Russia and closing its offices. pic.twitter.com/gHfyXcqhYh

Premierul ungar Viktor Orban a declarat marți că, deși Ungaria condamnă atacul Rusiei asupra Ucrainei, nu susține sancțiuni împotriva Moscovei care să acopere interzicerea importurilor de energie rusească.

"În timp ce condamnăm ofensiva armată a Rusiei și condamnăm, de asemenea, războiul, nu vom permite ca familiile maghiare să fie obligate să plătească prețul războiului; și, prin urmare, sancțiunile nu trebuie să fie extinse la domeniile petrolului și gazelor", a declarat Orban într-o declarație după discuțiile bilaterale de la Londra cu premierul britanic Boris Johnson.

Extinderea sancțiunilor la sectorul energetic rusesc ar reprezenta o "povară disproporționat de mare" pentru Ungaria, a spus el, conform CNN.

UPDATE 00:06 - Rusia: Vânzarea de valute străine a fost suspendată până pe 9 septembrie

Vânzarea de valute străine va fi suspendată până pe 9 septembrie, a anunţat miercuri într-un comunicat de presă Banca Centrală a Rusiei, lovită de sancţiuni occidentale fără precedent din cauza ofensivei ruse în Ucraina, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Între 9 martie şi 9 septembrie 2022,"băncile nu vor putea vinde valută străină cetăţenilor", se arată în comunicat, care adaugă că ruşii vor putea, totuşi, să schimbe valută străină în ruble în această perioadă.

UPDATE 00:00 - Primii civili evacuaţi din Sumî prin coridoare umanitare au ajuns în centrul Ucrainei

Primii civili evacuaţi prin coridoare umanitare din oraşul Sumî, situat la 350 km nord-est de Kiev, au ajuns în siguranţă în centrul ţării, conform unui anunţ făcut marţi de adjunctul şefului administraţiei prezidenţiale ucrainene, transmite AFP, citată de Agerpres.

"Veşti bune, civili au fost evacuaţi din Sumî. Primul convoi de 22 de autobuze a sosit deja (în oraşul) Poltava, la sud-est de Kiev, a anunţat Kirilo Timoşenko pe Telegram.

The second evacuation column started moving from #Sumy to Poltava along the route of the humanitarian corridor. pic.twitter.com/HXoMfxAUzr