VIDEO | Universitatea și o clădire administrativă din Mariupol au fost, de asemenea, bombardate de ruși

Telegram

O clădire a administrației orașului și o universitate din Mariupol, la mai puțin de un kilometru de spitalul de copii și de maternitate, au fost identificate ca fiind bombardate de ruși, relatează CNN.

CNN a reușit să identifice Universitatea Tehnică de Stat Pryazov și clădirea administrației Consiliului orașului Mariupol drept a doua locație de atac militar din Mariupol prin videoclipuri postate pe rețelele de socializare, care au fost geolocate și verificate ca fiind autentice.

Videoclipurile arată distrugeri semnificative a clădirilor universității și a consiliului orașului.

University and Mariupol city building near hospital also hit by apparent Russian military strike, videos show https://t.co/t26eo3qIYs — Gianluca Mezzofiore (@GianlucaMezzo) March 9, 2022

Într-un videoclip, se aude o alarmă răsunând în timp ce sunt văzute rămășițele unui minivan. Videoclipul arată clădirile distruse și strada acoperită cu moloz. În videoclip se aud explozii, dar nu este clar ce le provoacă.

Mariupol. That’s how my University now looks like! Military target! My school was also hit several days ago. pic.twitter.com/s6cHpds0pn — Dmytro Gurin, Ukrainian MP (@DmytroGurinMP) March 9, 2022

„Acesta este [PSTU]”, se aude spunând un bărbat, referindu-se la universitate.

Un alt videoclip a arătat rămășițele unui restaurant la parterul uneia dintre clădirile bombardate.

“The strike hit Azov Technical University. Here is the university, fully destroyed. Here is the city government. Here are the cars and here is the road”. Mariupol today. A Russian-speaking city leveled by Russian bombs. pic.twitter.com/UzANXzFJdi — Leonid Ragozin (@leonidragozin) March 9, 2022

„În spatele luptei rămâne, după cum puteți auzi”, a spus bărbatul.

Un al treilea videoclip arată că o porțiune a unei clădiri s-a prăbușit.

Explozia de la clădirea universității și a consiliului municipal a avut loc cam în același timp cu explozia de la spitalul de copii și maternitate.