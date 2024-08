Litoralul românesc, devastat de furtunile puternice. „Totul e rupt, curțile oamenilor, e calamitate, e distrugere”

În alte stațiuni au inundat hoteluri, case și parcări. Experții spun că nu a mai plouat așa de aproape 20 de ani. Autoritățile au emis două coduri roșii de vreme severă, iar populația din zonă a primit patru mesaje Ro-alert.

Plaja din Vama Veche arăta de parcă peste noapte ar fi trecut pe acolo o tornadă: un container și o rulotă au fost doborâte, umbrelele și baldachinele aruncate unele peste altele. În urmă au rămas doar mormane de resturi.

Turiștii și localnicii au privit uluiți la dezastrul produs de furtună. Pagubele sunt considerabile și nu știu ce mai pot recupera.

Localnică Vama Veche: „Totul e rupt, curțile oamenilor, e calamitate, e distrugere.”

Cantitatea de apă căzută a fost mult prea mare pentru canalul colector care s-a revărsat pe plajă și a format un șanț uriaș.

Proprietarul unei autorulote era înăuntru când a început furtuna. Deși a scăpat teafăr, autovehiculul este distrus, iar mare parte din ce avea înăuntru s-a pierdut.

Ștefan Vasilache, șoferul dubei răsturnate: „Apa era la ușă, a început să intre, am pornit motorul, dar nu se putea pleca, se creaseră șanțuri, am coborât, m-am întrebat ce să fac, m-am învârtit și am vrut să intru în masină și a venit viitura, m-a trântit. ”

În Mangalia, ploile au umplut străzile de apă. Din mașinile parcate se mai vedeau doar geamurile. Șuvoaiele s-au revărsat peste tot. Aici, beciul este plin de apă. Nimic din ce era înăuntru nu mai poate fi recuperat.

Reporter: „Cât are apa acolo?

Localnică Mangalia: Cred că are 2 metri și ceva, 3 metri, e înalt până la tavan.”

Peste 700 de apeluri de ajutor au fost în tot județul. Mare parte au venit în timpul nopții. În Jupiter, viitura a năvălit inclusiv în holul de la recepția unui hotel. Dimineață, în Venus, mulți turiști au crezut că vor putea porni mașinile dacă apa a mai scăzut.

Bărbat: „Teroarea de pe lume. A tunat, a fulgerat, a turnat cu găleata câteva ore bine.”

În comuna Amzacea, oamenii au fos scoși din casele inundate cu barca.

Potrivit meterologilor, vineri noapte, a plouat în zona litoralului cât într-o jumătate de an. Furtunile au fost aduse de ciclonul care s-a format pe Marea Neagră.

Maria Tomescu, meteorolog INMH Constanța: „Au căzut 118 l/mp la Tuzla, 146 l/mp la 23 August și cel mai mult 235 l/mp la Mangalia. Astfel de episoade sunt foarte rare. Cantitatea medie lunară pentru august și septembrie în partea de sud a litoralului este de 20-30 l/mp”.

Patru avertizări prin sistemul Ro-Alert au fost transmise peste noapte, zona de litoral a județul Constanța rămâne sub cod portocaliu de furtuni până duminică dimineață.

