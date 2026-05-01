Cei care voiau să ajungă în Mykonos, Poros sau Hidra au aflat că unele nave au avut întârzieri ori chiar au fost anulate. Și Ministerul nostru de Externe a emis o alertă din cauza protestelor și le recomandă turiștilor să se informeze înainte să plece la drum.

Dupa 10 ore petrecute pe drum, din București, Maria și prietenii ei au ajuns în portul din Keramoti, Grecia. După încă nici o oră pe un feribot plin de autoturisme au debarcat în Thassos, unde vor sta până duminică. Pentru că acolo sunt deja 6 familii și încă 4 pe drum, au închiriat o casă mare.

Andreea Moga, turist român: Vremea e destul de plăcuta, sunt aproximativ 13,15 grade, sunt în zona Prinos, am urcat pe feribot și la câteva minute de la îmbarcare am plecat spre Thassos.

Plajele nu sunt încă amenajate, apa are doar 16 grade Celsius, dar tavernele au deja primii clienți.

Cazări mai ieftine în această perioadă

Partea bună e că în această perioadă, o noapte de cazare într-un hotel, chiar și pe plajă, costă în medie 50 de euro, în timp ce în plină vară prețul e de 4 ori mai mare.

Și Ionuț își petrece aceste zile libere în Grecia. A organizat un picnic în această livadă cu sute de măslini.

Ionuț: Ieri chiar a fost foarte cald, s-a stat în manecă scurtă și mult soare, mai bate puțin vântul, sunt multe restaurante deschise.

A fost o călătorie cu emoții pentru unii turiști pentru că sezonul estival a debutat în Grecia cu o grevă generală în sectorul de transport maritim. Ministerul nostru de Externe a emis o alertă de călătorie pentru 24 de ore.

MAE: Să știe ca există un risc major de perturbări ale funcționarii liniilor de ferry care leagă Atena și celelalte orașe grecești de insule. Așa cum am primit multiple întrebări legate despre care dintre aceste linii sunt afectate, răspunsul e unul complicat și nu poate nimeni să știe cu precizie.

Drăgan Dan Adrian, reprezentant Forum Thassos: Din fericire greva nu a fost la toate navele, la toate companiile, a fost pe anumite destinații ale unor companii care se află înt-un anumit sindicat, nu la toate. Și atunci s-a putut ajunge în Creta, Thassos.

Transportul maritim grecesc reprezintă cea mai importantă industrie a țării și controlează peste 20% din flota comercială a lumii cu peste 5 mii de nave.

Greva din aceste zile afectează mai multe rute importante în special cele cu plecare din Portul Pireu. De pildă, spre Creta, feribotul pleacă deja cu o întarziere de 2 ore, iar spre Lemnos călătoria a fost amânată cu o zi. Spre Aegina, Hydra sau Poros anumite intervale orare sunt suspendate. Si spre Mykonos circulația e afectată.