Vremea a fost mai bună decât la mare, zăpada este proaspătă, așa ca schiorii au alunecat fără probleme către o zi de sărbătoare reușită.

Pe platoul Bucegilor, schiorii si-au dat întâlnire de 1 mai la această petrecere din vârf de munte. Tinerii s-au încălzit rapid, deși erau -3 grade.

Alții s-au relaxat pe șezlong și le-au transmis celor de acasă urări.

Micii nu au lipsit din peisaj. Cererea a fost mare și grătarul s-a golit sistematic.

500 de mici s-au vândut la o terasă din inima muntelui până la prânz. Cei de acolo nu se așteptau să vândă atât de mult așa că acum se face reaprovizionarea.

Alții au declarat câștigătoare combinația clasică: mici cu bere. Peisajul alb i-a convins pe mulți să facă și mișcare.

Dacă privim sezonul de schi ca pe un maraton, Sinaia este singurul concurent rămas în cursă. 11 pârtii rezistă încă sub soarele de primăvară, oferind în total 20 de kilometri de bucurie pe zăpadă.

Maria Floricică: „Niciodată nu am avut așa strat de zăpadă și nu am avut pulver adică zăpadă proaspătă, schiam așa pe niște fâșiute cu pământ”.

Nu e de mirare ca s-au format cozi la telegondolă și că parcarea a fost plină.