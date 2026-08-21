Pentru preluarea călătorilor se înființează linia navetă 641, care va funcționa, la dus, pe traseul „Piața Presei”, Bd. Mărăști, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, str. Turda, Pasajul Grant, Calea Crângași, Șos. Virtuții, Pasajul Lujerului, str. Brașov, Bd. Ghencea, „Ghencea”, iar la întoarcere pe traseul „Ghencea”, Bd. Ghencea, str. Brașov, str. Lujerului, Pasaj Lujerului, Șos. Virtuții, Calea Crângași, str. Turda, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, Bd. Mărăști, Bd. Expoziției, „Piața Presei”, potrivit Agerpres.

Unde vor opri autobuzele liniei navetă 641

„Pe tronsonul cuprins între Bd. Ion Mihalache și Mănăstirea Cașin, autobuzele vor circula pe calea de rulare a tramvaielor și vor efectua stații la peroanele de tramvai, iar stațiile «Agronomie» (în ambele sensuri), respectiv «Mănăstirea Cașin» (sens Piața Presei), vor fi efectuate la bordură. În perioada funcționării liniei navetă 641, în ziua de sâmbătă, 22.08.2026, autobuzele liniei metropolitane 426 aparținând operatorului STV vor efectua oprirea/staționarea la peronul 4 din terminalul Ghencea, comun cu cel al liniei 484”, precizează TPBI.