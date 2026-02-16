„Preşedintele nostru, domnul Recep Tayyip Erdogan, a avut o conversaţie la telefon cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite […] În timpul convorbirii, preşedintele Erdogan şi-a exprimat tristeţea faţă de problemele de sănătate cu care se confruntă (preşedintele) Al-Nahyan şi i-a urat o recuperare rapidă”, a scris, duminică seara, departamentul de comunicare al preşedinţiei turce pe X, într-un mesaj al cărui screenshot a fost salvat de AFP.

În acest mesaj de trei paragrafe, preluat imediat de mass-media oficială turcă, preşedinţia turcă a precizat că Erdogan „se va deplasa în Emiratele Arabe Unite la o dată ulterioară, care va fi stabilită la momentul oportun”.

Mesajul privind starea de sănătate a liderului

Mesajul a fost ulterior şters de pe conturile X ale preşedinţiei turce, iar postul public TRT a eliminat din articolul său privind amânarea vizitei domnului Erdogan menţiunea referitoare la „problema de sănătate” cu care se presupune că s-ar confrunta preşedintele Emiratelor.