Cei doi soţi au fost localizaţi într-o casă din Caransebeș și reținuți pentru 24 de ore pentru punerea în executare a mandatelor europene de arestare.

Dis de dimineaţă Forţele Speciale au înconjurat casa în care se ascundeau Gradu şi Ileana Cârpaci și au pătruns în imobil unde i-au găsit pe suspecți.

Cei doi au fost scoși din locuință sub escortă și duși la audieri, în baza mandatelor europene de arestare emise de Germania. Ei au negat toate acuzațiile.

Corespondent PRO TV: „Cei doi soți au fost capturați după mai bine de patru luni de căutări. Polițiștii români i-au găsit într-o casă din Caransebeș, iar acum au pornit procedurile pentru predarea lor către autoritățile din Germania. Acolo ei sunt cercetați pentru o faptă extrem de șocantă: "trafic grav de ființe umane, în scopul prelevării de organe".

Potrivit anchetatorilor, coșmarul victimei, un bărbat, tot cetăţean român, a început în 2022, după ce a acceptat oferta de a merge la muncă în Germania. Acolo a ajuns să stea în casa soţilor Cârpaci din Munchen. Suspectul suferea de o boală renală gravă, aşa că iniţial i-a promis victimei o locuinţă şi 15.000 de euro în schimbul unui rinichi. Ulterior au curs amenințările.

Maria Mitroi, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Donarea ar fi fost realizată la o clinică medicală situată tot pe teritoriul Germaniei, unde persoana vătămată ar fi declarat în mod nereal că ar fi nepotul uneia dintre persoanele în cauză."

În final, suspecţii nu i-au mai dat bărbatului banii și locuință. Mai mult, i-au luat documentele, l-au izolat de familie, l-au obligat să muncească în casa lor şi l-au ţinut în ceea ce procurorii numesc "o stare similară sclaviei."

Cosmin Boloșin, avocat: „Cazul e de o gravitate rară, adică să ajungi să promiți să dai un apartament și să dai 15.000 de euro pentru a dona un rinichi și apoi să întorci spatele acelei persoane și trafichezi organele acelei persoane, e de o gravitate ieșită din comun."

În martie, autorităţile din Germania au emis mandate de arestare pe numele lor şi au început să îi caute. Au trimis echipaje inclusiv la o vilă de-a suspecţilor din Timişoara, unde, pentru că zidurile erau îmbrăcate cu lemn sculptat, au fost folosite detectoare de metale şi aparate cu termoviziune în căutarea probelor. Familia Cârpaci a devenit cunoscută după ce a obţinut numeroase imobile din centrul Timişoarei.