Retehnologizarea Unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă costă peste 1,9 miliarde de euro

Asociația cu care este semnat contractul este format din canadienii de la Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, italienii de la Ansaldo Nucleare S.p.A si coreenii de la Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd, se arată în convocatorului ședinței, publicat luni.

„Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SNN, cu posibilitatea de sub-delegare catre conducerea executiva a SNN, sa adopte toate masurile necesare pentru implementarea Strategiei si Deciziei de investire actualizate pentru continuarea investitiei Proiectul Retehnologizarea Unitatii 1 a CNE Cernavoda, pe baza Studiului de Fezabilitate actualizat (SF versiunea v2 2024), cu respectarea competentelor stabilite prin Actul constitutiv al SNN si a cerintelor legale aplicabile. Aprobarea contractului avand ca obiect “Lucrări de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă”, cu valoarea de 1.904.141.391,00 Euro, fara TVA, cu Asocierea formata din Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, Ansaldo Nucleare S.p.A si Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (Consortiul), in conditiile detaliate in cuprinsul Notei prezentate actionarilor, nr 15150 din data de 16.12.2024”, se menționează în document.

Pe site-ul Nuclearelectrica se menționează că reactoarele CANDU au o durată de viață inițială de 30 de ani și că în urma unui proces de retehnologizare, această durată de viață poate fi prelungită cu încă 30 de ani.

„Ceea ce SNN realizează în prezent cu Unitatea 1, aceasta fiind pusă în exploatare comercială în 1996. Unitatea 2 a fost pusă în funcțiune în 2007, așadar putem discută despre retehnologizarea Unității 2 la nivelul anului 2037”.

Unitatea 1 a centralei nucleare (CNE) Cernavodă, cu o putere de 700 MW, a fost pusă în funcțiune în 1996 și a livrat, până la începutul lui 2023, 133 milioane MWh, reprezentând 9% din consumul național, pe o perioadă de 26 de ani.

