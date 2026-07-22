În locul lui a numit un general, în vârstă de 43 de ani. Tot pentru a potoli furia mulțimii, Zelenski i-a oferit fostului ministru al Apărării, Mihailo Fedorov – un "post demn", din care să coordoneze componenta tehnologică a statului.

După șase zile în care mii de ucraineni au cerut în stradă îndepărtarea lui Oleksandr Sîrski de la conducerea armatei, Volodimir Zelenski a arătat marți seara că le-a înțeles mesajul și s-a despărțit curtenitor de controversatul comandant.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Oleksandr Sîrski a contribuit la unele dintre cele mai importante succese militare ale Ucrainei, inclusiv apărarea Kievului, contraofensiva din regiunea Harkov și operațiunea din Kursk. Îi sunt recunoscător lui Oleksandr Sîrski și fiecăruia dintre luptătorii noștri pentru pozițiile puternice pe care Ucraina le deține pe front”.

Născut în Rusia și format la Moscova, Oleksandr Sîrski a favorizat o structură de comandă foarte centralizată și nu a reușit să scape de reputația sa de general inflexibil și nepăsător față de pierderile de vieți omenești, ceea ce i-a atras porecla de „măcelar”.

„Ucraina este mai mult decât Fedorov, Sîrski sau oricare dintre noi”, a transmis comandantul demis într-un articol de opinie.

Însă Sîrski a ținut să-și reafirme reticența față de războiul dronelor: „Nu pot trece o armată de un milion de oameni pe drone în două luni și să spun: "De acum așa vom lupta". Aceasta este în mod clar o aventură nesăbuită și orice experiment la un asemenea nivel se face cu prețul pământului și al oamenilor noștri”.

Decizia lui Zelenski de a-l înlocui este urmare a nemulțumirii publice generate de demiterea popularului Mihailo Fedorov de la conducerea Ministerului Apărării, o decizie cerută cu ultimatum de însuși Sîrski.

În vârstă de 35 de ani, Fedorov este considerat un reformator şi promotor al tehnologiilor noi - inclusiv dronele - în vederea acoperirii penuriilor de militari, bani şi muniţie.

Zelenski a anunțat tot marți seară că noul șef al forțelor armatei va fi respectatul general-maior Mîhailo Drapatîi.

Acesta şi-a început cariera militară la 21 de ani, ca locotenent de tancuri. A căpătat o aură de legendă după ce, în 2014, a spart o baricadă a separatiștilor din Mariupol cu un vehicul de luptă blindat al infanteriei. Acest atac îndrăzneț a constituit un simbol important al voinței Ucrainei de a-i respinge pe separatiști.

La fel ca Fedorov, Drapatîi a cerut public o reformă sistemică a armatei, a pledat pentru asumarea responsabilității și pentru autoevaluări periodice pentru a învăța din greșeli.

Între timp, dronele ucrainene au lovit din nou, în dimineață, depozite ale gigantului de comerț online Wildberries, de această dată din regiunea Krasnodar. Atacurile vin după ce, sâmbătă, și luni, ucrainenii au spulberat depozite similare din Moscova.