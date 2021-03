Legea privind legalizarea canabisului în scop medical, blocată în Parlament

Sunt bolnavi cu afecțiuni grave, pe care statul i-ar putea ajuta dacă s-ar schimba legea privind tratamentul pe bază de canabis.

Este mesajul multor medici, care le cer aleșilor să dezbată proiectul privind aceste terapii. Documentul este de 1 an în Parlament. Mai multe state europene au aprobat deja folosirea cabisului pentru anumite afecțiuni grave, sub supraveghere strictă, desigur.

În februarie 2017, medicii din Brașov i-au pus lui Crispin un diagnostic crunt - tumoare inoperabilă, cu metastaze, cu tratament incert și șanse sub 10% de vindecare.

Crispin Voinescu: „Tata s-a speriat destul de mult, dar i-am spus să și revină că o să trecem și peste asta împreună. Aici este chimio, aici sunt eu, am urmat un tratament pentru protejarea sistemului imunitar, am schimbat complet alimentația, nu am mâncat cremwurstii de la spital".

Peste un an și patru ședințe de chimioterapie, Crispin s-a mutat împreună cu tatăl său în Mexic, țară care le permite pacienților să folosească uleiuri cu extract de canabis. Acum, tânărul e bine și vrea să îi ajute și pe alții. La fel și Alexandra Carstea. Și-a pierdut mama răpusă de un cancer osos.

Alexandra Carstea, inițiator petiție: „Toți acești bolnavi sunt delicvenți în România și riscă închisoarea și o grămadă de calificative nedemne de un om suferind. Nu există doar cazul ideal în care un pacient poate folosi doar medicația clasică și lucrurile sunt perfecte, am avut o perioadă de timp în care am fost obligați ca mama mea, pacient oncologic, să poată să aduc în România un tratament ilegal".

În acest moment, mai multe state membre al Uniunii Europene, precum Olanda sau Portugalia, permit folosirea canabisului pentru a calma durerile puternice provocate de cancer, pentru a ameliora simptomele date de diabet, anxietate, epilepsie, dureri reumatice, scleroză sau HIV.

David Nutt, profesor Neuropsihofarmacologie, Imperial College Anglia: „THC sau amestecul THC cu CBD sunt cele mai bune tratamente pentru durerile cronice, mai ales când vorbim despre tulburări ale sistemului nervos".

Ethan Russo, neurolog, cercetător în psihofarmacologie USA: „Consumul în rândul tinerilor a scăzut. Când tinerii au văzut că, ei bine, tata folosește asta ca să își trateze durerea de spate, au spus că nu mai este atât de interesant, atracția nu mai este atât de mare".

În România sunt disponibile doar produse pe baza de CBD, un compus nonpsihotrop din cânepă. Ministerul Sănătății considera că THC, compusul psihotrop din cannabis, este un drog de mare risc fară să admită că acesta are și proprietăți medicale. O inițiativă legislativă susține legalizare canabisului medicinal și stabilește că farmaciile pot prepara uleiuri sau tincturi, pe care să le elibereze numai pe baza de rețetă.

Cristina Dumitrache, inițiator lege: „Soluția care este prescrisă este sub formă de tinctură sau de ulei, cu o concentrație care poate varia în funcție de pacient, de afecțiune, o combinație de CBD și THC, care în această formă nu oferă în niciun caz acea euforie pe care ar putea să o caute un comparator cu alte intenții."

Legea se află de mai bine de un an la Camera Deputaților.