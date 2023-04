Legătura online cu Dumnezeu. Oamenii pot să trimită acatiste sau să discute cu preoții pe Internet

Mitropolia Moldovei și Bucovinei, dar și cea a Banatului au asemenea platforme, care le permit enoriașilor să facă inclusiv donații.

“După ce ajungeți pe website o să vă întrebe câți lei, donația pentru pomelnic. Hai să punem 15. După aia vă întreabă dacă e pentru oamenii vii sau oamenii adormiți. Aici scrieți oamenii.”

Cei care locuiesc în străinătate apelează cel mai des la varianta unui pomelnic online, pentru că ajung mai greu la bisericile din zona natală. Matei este stabilit împreună cu familia în Marea Britanie și i-a învățat inclusiv pe cei mai în vârstă să folosească acest serviciu.

Matei: "Am și bunici care folosesc pentru că sunt departe sau nu pot să ajungă la o biserică."

Inițial, oamenii sunau la biserică, iar un angajat scria de mână acatistul. Pentru că numărul solicitărilor a crescut, totul s-a mutat în online. Pomelnicele sunt printate și citite apoi de un preot.

Gabriela Pipirig, româncă în Belgia: "Am încercat să trimit şi am văzut că este posibilitatea să trimit cu cardul şi am şi făcut-o.”

Victor: "Atunci când nu se poate, apelăm la varianta de pomelnice online. Şi chiar am trimis nu de mult un pomelnic la mănăstirea Sihăstria Putnei.”

Femeie: „Credința este printre primele lucruri care te fac să te gândești la țara ta. Este un lucru care i-ar ajuta, mai ales ales în această perioadă de post.”

„Întreabă Preotul”

Tot online, credincioșii pot cere și un sfat de la un preot. Există opțiunea „Întreabă Preotul”, iar părintele răspunde live sau în scris.

Constantin Sturzu, purtător de cuvânt MMB: "Ne-am gândit să găsim o modalitate mai ușoară să înlesnim această comunicare cu ei și să beneficiem de avantajele tehnologiei de astăzi."

Și la Timișoara sunt biserici care au apelat la internet. Ideea a apărut în perioada pandemiei.

Ionel Popescu - episcop-vicar Mitropolia Banatul: „Pentru cei care locuiesc în zone izolate, care nu au posibilitatea de a ajunge la biserică, sau pentru cei care sunt internați în spitale sau sunt bolnavi acasă și doresc să rămână în comuniune cu biserica."

Pe aceste platforme, credincioșii pot urmări LIVE și slujbele.

Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 05-04-2023 07:40