Kovesi, plasată sub control judiciar de către Secţia pentru investigarea magistraţilor

Laura Kovesi a fost plasată sub control judiciar timp de 60 de zile, într-un dosar în care e acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă în legătură cu aducerea în ţară a fostului director FNI Nicolae Popa.

Fosta șefa DNA a primit interdicția de a părăsi țara timp de 60 de zile, potrivit unor surse judiciare, reprezentanții Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie nedorind să ofere detalii privind acest dosar.

Kovesi a declarat joi seară, după 6 ore de audieri, la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, că procurorii i-au interzis să mai vorbească cu presa, aceasta fiind, în opinia sa, o măsură prin care i se "închide gura".

"În acest moment am interdicţie de a vorbi cu presa despre dosarul pentru care am fost astăzi citată. (...) Nu am voie să vă spun absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat aici, astăzi, şi nici cu privire la acest dosar. (...) Cred că e o măsură de a-mi închide gura, de a nu mai spune ce se întâmplă, este o măsură de a ne hărţui în continuare pe toţi cei din sistemul judiciar care ne-am făcut treaba. După cum se ştie, sunt într-o procedură internaţională, în care am ieşit prima. Probabil că disperarea unora că voi putea ocupa acea funcţie (şef al Parchetului European - n.r.) a ajuns la anumite cote şi din acest motiv eu nu mai am voie să vorbesc cu presa", le-a spus Kovesi jurnaliştilor.

Laura Codruța Kovesi a fost audiată în dosarul în care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă în legătură cu aducerea în ţară a fostului director FNI Nicolae Popa.

La intrare în sediul SIIJ, Kovesi a refuzat să facă declaraţii.

Kovesi a cerut anchetatorilor, după anumite chestiuni ce țin de recuzare, să vadă dosarul pentru a-și pregăti apărarea și să dea primele declarații. Deocamdată, nu este confirmat că LKC a avut acces la toate dovezile din dosar pentru a da și primele declarații.

Dosarul a fost deschis în decembrie 2018, în urma unei sesizări depuse de fostul deputat Sebastian Ghiţă. Acesta a fugit în Serbia, după ce a fost trimis în judecată în mai multe dosare de corupţie. Ghiţă susţinea că, în anul 2011, Kovesi i-a cerut să achite 200.000 de euro pentru aducerea lui Nicolae Popa cu un avion din Indonezia, pe numele căruia exista un mandat internaţional de arestare.

Procurorii SIIJ susţin că Laura Codruţa Kovesi ar fi pretins şi primit, în cursul anului 2011, suma de 268.689 lei de la Sebastian Ghiţă în legătură cu extrădarea fostului director al FNI Nicolae Popa.

"Din probele administrate până în prezent în această cauză s-a reţinut următoarea situaţie de fapt - în cursul anului 2011, fostul procuror general al PÎCCJ ar fi pretins şi primit suma de 268.689,36 lei de la persoana vătămată (Sebastian Ghiţă - n.r.) în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor sale de serviciu, acte constând în extrădarea unei persoane condamnate, care fusese localizată în Indonezia - Jakarta. (...) În perioada 2010 - aprilie 2011, aflându-se în exercitarea funcţiei de procuror general, Laura Codruţa Kovesi ar fi implicat instituţia pe care o conducea în procedura extrădării lui Nicolae Popa, cu încălcarea dispoziţiilor art. 10 din Legea 302/2004, care reglementează competenţa autorităţilor centrale române în materie penală, a dispoziţiilor art. 70 şi următoarele din Legea 304/2004, care reglementează organizarea şi atribuţiile Ministerului Public, şi ar fi dispus suportarea cheltuielilor de transport pentru persoanele care aveau obligaţia să asigure aducerea în ţară a lui Nicolae Popa şi care făceau parte din Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul IGPR, precum şi a unei persoane care făcea parte din cadrele active ale SRI", arăta SIIJ.

Procurorii mai susţineau că, la data de 10 aprilie 2017, pe parcursul procedurilor judiciare efectuate într-un dosar penal instrumentat de Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului General, Laura Codruţa Kovesi a fost audiată, în calitate de martor, prilej cu care aceasta ar fi declarat în mod nereal că relaţia pe care a avut-o cu Sebastian Ghiţă a fost una pur instituţională, negând existenţa unei relaţii private, deşi această relaţie ar fi constituit o împrejurare esenţială pentru cauza penală.

