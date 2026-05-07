"Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou Prim-Ministru", a scris, joi, pe Facebook, Gabriel Andronache. Liderul deputaților PNL adaugă că decizia Curții Constituționale din 2020 "este foarte clară".

"Premierul demis prin moțiune de cenzură poate fi din nou desemnat să formeze Guvernul, dacă:

Președintele României nu urmărește să provoace alegeri anticipate, prin desemnarea aceluiași candidat (fost premier). Nu suntem în acest scenariu. Condiție îndeplinită;

Candidatul desemnat (fostul premier) coagulează o nouă majoritate parlamentară care să nu fie formată din aceleași partide care formau majoritatea înainte de moțiunea de cenzură. Condiție îndeplinită deoarece PNL a adoptat o decizie că exclude o nouă coaliție cu PSD;

Desemnarea aceluiași candidat să nu fie imediată moțiunii de cenzură, adică "să treacă o perioadă rezonabilă de timp" de la data moțiunii de cenzură, în care opinia Parlamentului să se poată modifice cu privire la fostul Prim-Ministru; și această condiție este pe cale a se îndeplini", a mai transmis liberalul.

Acesta concluzionează că "nu există impedimente constituționale pentru desemnarea președintelui PNL drept candidat pentru funcția de Prim-Ministru".

Partidul Național Liberal a adoptat, marți seară, o rezoluție prin care solicită PSD să își asume guvernarea, după ce a răsturnat Guvernul, liberalii anunțând că partidul intră în opoziție și va susține drumul pro-european al României.

"Prin decizia de astăzi, PNL confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și pentru a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri", a declarat președintele PNL, Ilie Bolojan.

Ce urmează după căderea Guvernului Bolojan

Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva guvernului Ilie Bolojan a trecut cu 281 de voturi "pentru". Este al șaptelea prim-ministru demis în Parlament după Revoluție.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va chema partidele la consultări.

Nicușor Dan: „Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza vom face consultările formale. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate și subliniez: la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm, vom trece prin asta”.

Guvernul Bolojan va rămâne interimar până la instalarea la Palatul Victoria a unui nou executiv.