Peste trei zile, liderii fostei coaliții de guvernare merg la Palatul Cotroceni pentru negocieri față-n față cu președintele. Cu două opțiuni de prim-miniștri numiți politic, Nicușor Dan ar putea apela la un al treilea, tehnocrat. Doar că și în acest caz, PNL și USR cer garanții că PSD nu va încerca să controleze prin interpuși un Executiv, în vreme ce social-democrații fac apel la responsabilitatea parlamentarilor.

Luni dimineață, președintele Nicușor Dan îi așteaptă la Palatul Cotroceni pe cei cinci lideri care ar putea pune bazele unui nou guvern. Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian caută în continuare o soluție de compromis.

De data aceasta, șeful statului vrea o soluție concretă, iar pentru asta ar avea pregătită o variantă de mijloc. Alexandru Nazare ar putea fi numele care să împace ambele tabere de dragul unei stabilități guvernamentale. Cum propunerea PSD de premier, în persoana lui Sorin Grindeanu, nu este susținută de PNL și USR, iar cea a polului de dreapta, Siegfried Mureșan, n-are voturile social-democraților, soluția unui tehnocrat revine în atenția partidelor.

Președintele a garantat pentru prezența lui Nazare și în Executivele eșuate Tomac și Veștea, iar acum ar putea miza pe experiența ministrului de la Finanțe într-un moment complicat pentru economia țării.

Cei din PSD n-ar avea o problemă în a-și muta susținerea de la Sorin Grindeanu înspre un premier tehnocrat.

Mihai Ghigiu, deputat PSD: „Noi am susținut atât varianta unui tehnocrat, tehnocrat doar cu miniștri, tehnocrat și cu secretari de stat și cu prefecți, cum și-a dorit PNL, susținem și varianta refacerii coaliției într-o variantă mai mică sau mai mare”.

Liberalii, în schimb, vor să analizeze în partid eventualitatea susținerii unui guvern tehnocrat. Cert este că nu-și doresc influența social-democraților.

Alexandru Muraru, deputat PNL: „PNL nu și-a schimbat poziția. Încă de la început am propus un acord pentru România, un mecanism de guvernare pe niște principii, care să însemne, de fapt, o reciprocitate cu o succesiune, ca să nu-i spunem rotație, a formulelor de guvernare”.

USR nu-și schimbă deciziile și nu va vota niciun guvern din care să facă parte PSD, niciun Executiv cu miniștri tehnocrați aleși sub îndrumarea PSD. În același timp, UDMR a propus varianta unui Guvern care să aibă atât portofolii acordate unor independenți, cât și ministere conduse de oameni politici, dar din al doilea eșalon al partidelor.

Cert este că România conduce detașat clasamentul din Europa cu cei mai mulți premieri. Țara noastră a numit în ultimii 10 ani 13 și se pregătește pentru cel cu numărul 14. Nici măcar Bulgaria, unde au fost multe lupte la vârf, nu ne-a depășit la acest capitol.