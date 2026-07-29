Potrivit celor de la SALROM, zilele trecute în zonă a fost înregistrat un episod de activitate microseismică. Practic, este vorba despre niște microvibrații, iar specialiștii în geologie susțin că acesta este un semnal clar că în subteran au loc schimbări. Apa care a inundat salina a dizolvat o bună parte din sare, ceea ce a dus la modificarea structurii interne. Asta înseamnă că s-ar fi putut mări golurile, iar unele structuri interne ar fi putut ceda, creând astfel tensiuni în masivul de sare.

Cu toate acestea, reprezentanții SALROM susțin că acest lucru nu indică, în sine, producerea unei prăbușiri, mai ales că observațiile de la suprafață, făcute inclusiv cu drona, nu au detectat modificări sau semne de instabilitate la suprafață.

Conducerea SALROM dă asigurări că deocamdată nu se impune evacuarea persoanelor, iar decizia instituirii codului portocaliu de alertă a fost luată ca măsură de precauție. Acum, monitorizările din teren vor fi intensificate. Și prefectul județului Harghita a transmis că se monitorizează situația în permanență, iar datele sunt analizate și de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.