Județul în care stratul de zăpadă ajunge până la jumătate de metru, în zona montană. FOTO

Ninsoarea din ultima perioadă a dus la formarea unui strat de zăpadă de jumătate de metru şi chiar mai mult la munte, în judeţul Bihor.

În aceste condiţii, salvamontiştii le recomandă turiştilor să ţină cont de avertizările privind vremea rea, atrăgând atenţia că, din cauza vizibilităţii scăzute, orientarea poate fi dificilă, iar marcajele turistice pot fi acoperite de zăpadă.

În zona montană a judeţului Bihor, la altitudini mai joase de 1.300 de metri, în zonele Vârtop, Padiş, Stâna de Vale stratul de zăpadă este de aproximativ 20 centimetri, în timp ce la peste 1.300 de metri altitudine s-a depus un strat de zăpadă de 40-50 de centimetri, anunţă Serviciul Judeţean Salvamont Salvaspeo Bihor.

Potrivit salvamontiştilor, în zonele unde vântul a viscolit zăpada, în special la limitele dintre pădure şi golul alpin, precum şi pe jgheaburi, grosimea stratului de zăpadă poate ajunge până la 70-80 de centimetri pe alocuri formând şi cornişe.

În aceste condiţii, salvatorii montani recomandă turiştilor să ţină cont de atenţionările de vreme rea şi să nu se hazardeze pe traseele montane care urmăresc crestele montane, pentru că, din cauza vizibilităţii scăzute orientarea poate fi dificilă, iar marcajele turistice pot fi acoperite de zăpadă.

Cei care urcă pe munte trebuie să fie echipaţi corespunzător pentru temperaturi scăzute pentru a preveni hipotermia sau degerăturile, să aibă asupra lor sursă de lumină, respectiv o lanternă frontală, să aibă telefonul mobil încărcat şi să ia în considerare că timpul de percurgere a unui traseu în condiţii de iarnă poate fi dublu faţă de cel afişaţt pe tablele indicatoare.

”Pentru turiştii care nu au încă suficientă experienţă în drumeţii pe trasee montane, le recomandăm să urce pe traseele uşoare. Pentru cei care se aventurează in afara staţiunilor turistice, le recomandăm să aleagă trasee pe masura pregătirii, utilizând echipament corespunzător, să se informeze, în prealabil, in privinţa traseelor si condiţiile de parcurgere in regim de iarnă a acestora. Pentru zona montană a judeţului Bihor aveţi posibilitatea sa vă informaţi în privinţa traseelor şi puteţi să descărcaţi trackurile traseelor turistice de pe siteul www.salvamontbihor.ro secţiunea trasee turistice”, mai transmit salvamontiştii biihoreni.

Salvatorii menţionează că în Muntii Bihor nu sunt recomandate în aceatsă perioadă traseele tehnice cu dificultate ridicată, întrucât acestea sunt acoperite pe anumite porţiuni de un strat de zăpadă şi gheaţă, existând pericol de alunecare.

Cei care practică sporturi de iarnă pe trasee din zonele de creastă, cu schiuri, snowbord sau rachete de zăpadă, sunt sfătuiţi să nu abordeze singuri aceste trasee si să folosească echipamente corespunzătoare traseului ales şi să acorde atenţie sporită reglării echipamentului.

”Totodată trebuie să se ţină cont că sub stratul de zăpadă nu foarte gros pot fi ascunse crengi şi stânci ce pot deveni sursă de accidentare”, mai informează salvamontiştii.