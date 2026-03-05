Navele ajung mai greu și la costuri mai mari, iar unele companii evită să le mai asigure. Sunt afectate inclusiv importurile din China, un furnizor important de tehnologie și textile pentru România. Vapoarele ocolesc rutele periculoase, iar livrările ajung deja cu întârzieri de până la două săptămâni.

Corespondent PROTV: „O bună parte din mărfurile din China pleacă din porturi precum Shanghai sau Shenzhen și ajung în Europa pe cale maritimă. Nu au traseu direct prin strâmtoarea Ormuz, însă în contextul în care Canalul Suez este evitat din cauza altor riscuri de securitate, navele și-au schimbat ruta: traversează Oceanul Indian, ocolesc sudul Africii, intră în Oceanul Atlantic, apoi în Marea Mediterană prin strâmtoarea Gibraltar și ajung în porturile europene, inclusiv la Constanța.”

Cele mai multe produse importate de România din China sunt echipamente electrice și electronice, precum telefoane, computere, televizoare sau electrocasnice. Pe locul al doilea, se află piese și utilajele mecanice. Importăm și cantități industriale de textile, de la haine la produse pentru casă.

Produsele ajung deja la noi cu întârzieri de 10–15 zile, din cauza rutei maritime mai lungi. Potrivit Bloomberg, în urma conflictului din Iran, platforme precum Temu, Shein sau Amazon au anunțat întârzieri de până la o săptămână pentru livrările către Orientul Mijlociu, de pildă.

3.000 de dolari în plus la container

Alex Sântu, operator portuar: „Toate navele care vin din China trec prin Marea Arabiei, sunt foarte aproape de zona de conflict și face situația destul de dificilă. Vor crește asigurările, clauza de risc de război costă destul de mult și unele companii refuză total să îți asigure navele ca să treacă prin zona respectivă.”

Astfel, un singur container ajunge să fie taxat suplimentar chiar și cu 3.000 de dolari, iar toate produsele transportate pe această cale trebuie să suporte diferențele de costuri, spun economiștii, care vor ajunge mai scumpe la consumatori.

Pe de altă parte, blocajul din Strâmtoarea Ormuz afectează și alte piețe.

Narciz Bălășoiu, conf. univ. Facultatea de Relații Internaționale, ASE: „Ceea ce ne-ar interesa pe noi vizavi de mărfuri, e vorba de fertilizatori. Aproximativ 30% din fertilizatorii de pe piața globală vin din zona Orientului Mijlociu. Și asta, vă dați seama, va duce la o scădere a ofertei și o creștere a prețului și se poate resimți în agricultură la nivel global. De asemenea, 10% din producția de aluminiu primar vine din aceeași zonă. Iarăși, un produs destul de uzitat în construcții și poate tulbura prețul pentru acest material”.

Pentru Europa, experții spun că nu sunt deocamdată efecte pe termen scurt, pentru că lanțul de aprovizionare nu este întrerupt, ci doar îngreunat. Există stocuri în depozite, inclusiv în România, iar transportul aerian, o altă rută importantă pentru mărfuri, se redresează mai ușor.