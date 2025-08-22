Ipoteza luată în calcul de anchetatori în cazul atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei. Au loc noi audieri

Au loc noi audieri în cazul atacului armat de acum două zile din Centrul Vechi al Capitalei. Cetăteanul turc, arestat după ce a deschis focul asupra unei terase în care se aflau clienți, a fost adus în fața anchetatorilor.

Este audiat și un angajat din localul respectiv.

Audierile celor doi nu au durat mai mult de două ore și câteva minute. Au ajuns la sediul Poliției Capitalei, Serviciul Omoruri, managerul localului respectiv, cel care era de tură în seara în care a avut loc atacul armat, dar și cetățeanul turc de 27 de ani, suspectat că a deschis focul în două rânduri asupra localului respectiv din Centrul Vechi și asupra angajaților acelui local.

Cetățeanul turc a rămas tăcut și de această dată nu a dorit să le dezvăluie anchetatorilor motivul pentru care a deschis focul și a tras șase gloanțe către terasa din Centrul Vechi la ora 2:00, timp în care erau înăuntru atât angajați, cât și câțiva clienți care petreceau.

Se conturează tot mai mult ipoteza unui atac la comandă și asta verifică acum anchetatorii. Se pare că turcul de 27 de ani ar fi încercat să transmită un mesaj celor care conduc afacerea din Centrul Vechi. El a deschis focul în data de 20 august, la ora 2:00, a tras șase gloanțe în spre ferestrele superioare ale localului din Centrul Vechi, apoi a fugit de la fața locului și a aruncat arma într-un coș de gunoi.

Cu o săptămână înainte a făcut același lucru, dar a urmărit niște angajați de la localul respectiv, a tras înspre ei și, de asemenea, a aruncat și acea armă într-un coș de gunoi.

El a fost adus la audiere vineri, din arest preventiv. Se află acolo pentru următoarele 30 de zile și este cercetat, pe lângă altele, pentru tentativă de omor calificat.

