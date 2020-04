De ce NU au folosit doctorii din Suceava echipamente de protecție. Interviu cu un medic

Un medic din Iași a povestit în direct la Știrile Pro TV cum se luptă cadrele medicale din România pentru salvarea de vieți omenești în aceste zile foarte dificile.

Medicul se numește Diana Cimpoeșu și este în linia întâi de luptă cu noul coronavirus, fiind șef al Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean Sfântul Spiridon Iași.

Ea spune că, acolo la Iași, cadrele medicale care au fost în izolare s-au întors la muncă, să-i ajute pe pacienții cu covid-19.

Dr. Diana Cimpoeșu: ”Acum, colegii au început să lucreze din nou, s-au întors din autoizolare, cei care au fost contacți. Au mai rămas acasă colegii care sunt covid pozitiv sau unii se află internați în spital în stadii diferite de evoluție a infecției cu covid-19”.

PRO TV: Ați stat o săptămână la Suceava. Care erau măsurile de protecție pe care și le luau medicii în momentul în care dumneavoastră ați ajuns acolo. Aveau măști, aveau mănuși, costume de protecție?

Dr. Diana Cimpoeșu: ”Când am ajuns, urgența a fost închisă. În ziua de 23 nu mai funcționa, toată lumea fie era internată, fie acasă în autoizolare, iar puținii rămași lucrau în cortul de triaj cu pacienții cu suspiciune de covid-19. Cei care lucrau aveau echipament de la spital și de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, dar, cum v-am spus, erau foarte puțini cei care mai lucrau. Urgența era practic închisă și redirijată la Rădăuți. Noi am venit în 26 cu echipamente de aici din Iași, cele achiziționate de IGSU și repartizate urgenței din Iași. Ne-a susținut la momentul ăla Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava și cu paramedici și cu voluntari și cu echipamente. Tot ce am făcut a fost fără susținerea spitalului în acea săptămână.

Acum, ieri când am fost, există echipamente. Cei din urgență au echipament complet, și combinezoane, și viziere și măști și mănuși. Și bineînțeles colaborează cu colegii din spital, pe care i-am întâlnit și care aveau echipamente. Ce a fost înainte de redeschiderea urgenței e o altă poveste pe care cei care au condus spitalul în acel moment o vor povesti.”

De ce nu au purtat echipamente de protecție cadrele medicale din Suceava

Pro TV: Tocmai la această poveste poate doriți să vă referiți puțin, pentru că ministrul Sănătății spunea zilele trecute că ce s-a întâmplat acolo la Suceava depășește orice imaginație, că au fost cadre medicale care nu au folosit niciun echipament de protecție în toată această perioadă.

Dr. Diana Cimpoeșu: ”Din ceea ce mi-au povestit colegii care sunt internați, cei care sunt covid pozitivi, au existat echipamentele obișnuite, dar a fost credința că nu există pacienți care să mintă, pacienți care să treacă dincolo de triajul epidemiologic și să ajungă în urgență în alte secții de spital, și să existe o suspiciune. Și atunci, măsurile de precauție au fost minime, au fost ca într-o activitate medicală obișnuită, ceea ce nu este suficient, e clar că nu a fost suficient. Ei au văzut mulți pacienți la care nici nu s-au gândit că pot fi infectați cu covid-19. Dar asta s-a întâmplat de mult, înaintea declanșării situației și urmările s-au văzut în număr mare de cazuri apărute. Apoi, oamenii au mers în comunitate, au mers pe acasă, fără sentimentul că ar putea fi purtătorii acestui virus.

Vă spun din nou, asta a fost înainte. Din momentul în care s-a închis a rămas închis, s-a făcut decontaminare, iar când s-a redeschis am mers acolo cu echipament complet. Întâi de la Iași, iar acum colegii care au început să lucreze de la Suceava au echipament complet și la fel au toți medicii din sital, cei pe care i-am întâlnit, și asistentele pe care le-am întâlnit.”

PRO TV: Ați primit pacienți timp de o săptămână, cât ați stat acolo în urgență, spuneți-ne cum veneau oamenii la spital să primească îngrijiri. Aveau măști, aveau mănuși. Totuși Suceava este un oraș în carantină. Se respectă măsurile elementare de a purta mască, de a avea mănuși chirurgicale?

Dr. Diana Cimpoeșu: ”Când am fost noi, Suceava nu era încă în carantină. Începuseră o parte din măsuri, o parte dintre oameni, mulți, purtau măști. Chiar ieri, doamna director a Direcției de Sănătate Publică zicea că n-a mai văzut oameni pe stradă care să aibă altceva decât ochi, toată lumea are ochi pe stradă și, într-adevăr, așa e acum. Atunci, cei care veneau către urgență fie aveau ei, fie din momentul triajului epidemiologic li se dădea mască și mănuși, cât am lucrat noi acolo. Nu toți cei care veneau către urgență aveau. Cei care veneau cu ambulanța primeau din momentul preluării de către ambulanță, ceilalți primeau din momentul triajului, din fața unității primire urgență din partea personalului pe care l-am avut acolo petru triaj.

Pe stradă sunt puțini oameni, acum, în Suceava. În urmă cu 10 zile erau mai mulți. Cei care merg acum, cum v-am sus, au doar ochi, nu se vede altceva din față. Ce era în urmă cu 10 zile, da, era o situație înaintea carantinei, în care oamenii considerau încă că nu li se poate întâmpla ceva atât de rău.”

Mesaj pentru medici.. de la un medic

Dr. Diana Cimpoeșu: ”Modul în care am putea să motivăm este exemplul personal. Ne luăm echipamentele, ne luăm măsuri de protecție și nu uităm nicio clipă că ne-am făcut medici, asistenți, infirmieri din dragoste de oameni, de pacienții noștri, evident, gândindu-ne și la noi și la propria familie, dar gândindu-ne în primul rând la un pacient care este într-o situație gravă: trebuie intubat, trebuie ventilat, trebuie ajutat să depășească o situație foarte critică. De asta ne-am făcut doctori, de asta ne-am făcut asistenți sau infirmieri.”

PRO TV: Și totuși este clar că trăim ceva ce nu am mai trăit niciodată. Vă este frică, doamna doctor?

Dr. Diana Cimpoeșu: ”În sufletul oricărui om există și un sâmbure de teamă. Evident, niciunul dintre noi nu am dori să ne îmbolnăvim, de aceea încercăm să fim precauți. Dar mai mult decât sâmburele ăsta de teamă este curajul și este dorința de a face bine și de a arăta că nu dăm înapoi atunci când e nevoie de toată știința și pregătirea noastră medicală. Ne-am pregătit să facem gesturi și manevre medicale de urgență pentru pacienți în vremuri mai liniștite. Dar și atunci erau riscuri. Acum, riscurile infecțioase sunt mai mari. Asta nu înseamnă că dăm înapoi. Noi am încercat, și urgența din toată țara, să demonstreze că ne facem treaba pe partea de urgență. Cu precauții, dar ne facem meseria, pentru că o iubim și pentru că trebuie să iubim sau vrem să iubim, dorim să iubim pe pacienții noștri, să le dăm un pic din viața noastră, cu fiecare gest medical pe care-l facem.”

Doctorul Cimpoeșu a mai spus că, în prezent, la spitalele din Iași ajung doar urgențele reale și că a scăzut numărul accidentelor rutiere, precum și al cazurilor de agresiuni fizice.

De altfel, ea se așteaptă ca, în perioada următoare, să crească numprul cazurilor de infectare cu noul coronavirus.

Dr. Diana Cimpoeșu: ”Numărul de cazuri crește de la zi la zi și ne așteptăm, așa cum am văzut din studiile epidemiologice, la o creștere a lor și la o creștere a necesității de ventilație, de suport ventilator mecanic pentru unii din acești pacienți”.