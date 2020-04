Ministrul Sănătății: ”Medicii trebuie să trateze pacienții suspecți de coronavirus înainte ca boala să fie confirmată”

Cu peste 3000 de cazuri confirmate, suntem în scenariul 4 de epidemie, iar pacienții trebuie să primească tratament, dacă au simptome, până când este gata testul, transmite Ministrul Sănătății.

Pentru aproape jumătate dintre cei răpuși de Covid 19, rezultatele au venit în ziua decesului sau după înmormântare. Ministrul Sănătații spune că medicii trebuie să se raporteze la diagnosticul clinic, atunci când stabilesc tratamentul celor posibil infectați. Guvernul a alocat 23 de milioane de lei pentru 100.000 de teste Real Time PCR.

Ministrul Sănătății a confirmat abia vineri, că în condițiile în care suntem în scenariul 4, medicii pot trata pacienții suspecți de coronavirus înainte ca boala să fie confirmată de un test.

Nelu Tătaru ministrul Sănătății: ”Însă până acum nu a fost așa, spun sub protecția anonimatului unii doctori. Au privit oameni stingându-se fără să-i poată ajută”.

Medic sub protecția anonimatului: ”Din totalul pacienților răpuși de COVID 19, aproape jumătate, 58 de persoane, au aflat prea târziu rezultatul. 19 s-au stins în aceeași zi în care a ajuns și testul, iar pentru restul de 39, rezultatul a ajuns după ce au decedat”.

În a două categorie întră și un bărbat din Bistrița. Internat pe 22 martie, cu mai multe diagnostice, inclusiv pneumonie, i-au fost prelevate probe două zile mai târziu. A fost apoi externat, lăsat să meargă acasă, unde, în cursul nopții, s-a stins.

Gabriel Lazany manager spitalul județean Bistrița: ”La internare nu se încadra în definiția de caz și de aceea a fost internat pe secția de medicină internă. În data de 30 martie, pacientul respectiv a fost externat înainte să vină rezultatul probelor, un lucru care din punctul meu de vedere este regretabil”.

Abia când rudele erau la priveghi, a ajuns un polițist să le comunice că pacientul fusese confirmat cu COVID-19, după ce intrase în contact cu familia.

Aurel Horia primar comuna Ilva Mică: "Alarmant, testul a venit după 9 zile, are un fiu care a lucrat la Gară și un nepot care e polițist în Bistrița. Și l-au vizitat? Da, pentru nu era la infecțioase".

Tot din cauza faptului că rezultatele testelor sunt date extrem de târziu a murit și un tânăr de 25 de ani din Ploiești, tatăl unei fetițe de o luna. Nu pentru că avea coronavirus, ci pentru că medicii din spitale nu au avut rezultatul testului timp de 4 zile, s-au temut că e bolnav și nu l-au operat. Bărbatul a murit din cauza unei hernii. După moarte s-a dovedit că nu era infectat cu COVID 19.

Marian Ciurcă tatăl pacientului: ”Toată lumea se teme de virusul ăsta, dar nu putem să lăsăm un copil de 25 de ani în stradă să moară ca un câine pentru că credem noi că ar fi. Din cauza asta l-au trimis la Movila, i-au luat probe, de acolo la spitalul CFR de la spitalul CFR la Câmpina, la Câmpina l-a consultat în mașină l-a dus înapoi la spitalul CFR, aici CFR l-a mai ținut o zi și l-a dus de urgență înapoi la Câmpina”.

Numărul pacienților confirmați pozitiv în toată țară a ajuns vineri la prânz la 3183 de cazuri, din care mai puțin de o zecime au fost vindecați până acum. Numărul celor cu COVID 19 ar putea fi însă mult mai mare, cu cât vor fi făcute mai multe testări.

Ministrul Sănătății a anunțat vineri că în toată țară funcționează 35 de centre de testare, majoritatea în marile centre universitare. Probele din Arad, zona considerată focar, sunt trimise și analizate la Timișoara, iar cele de la Suceava, unde e carantină, sunt analizate la Iași.

Nici la Sibiu, în tot județul nu a existat până acum un aparat de testare pentru Covid 19. Probele recoltate erau trimise la Cluj și Timișoara. Rezultatele testelor au venit cu întârziere tot mai mare, pentru că centrele mari care colectează din mai multe județe, sunt asaltate.

Sincron Cornel Benchea, managerul spitalului Județean Sibiu: "Dacă la primul test am așteptat o zi, la următorul set de teste, am așteptat 2 zile, s-a ajuns la final la un maxim de 10 zile să așteptăm rezutatele, timp în care am consumat o grămadă de echipamente de protecție, pentru că pacienții au fost tratați ca și cum ar fi infectați cu Covid și în cosecință tot personalul medical a intrat echipat în acest fel. Astfel că pentru cei care răspunsul a venit negativ, am consumat echipamente absolut degeaba".

10 zile înseamnă însă enorm pentru medici care pot lua în această perioada decizii importante privind tratamentul pacienților.

Abia de vineri, spitalul județean din Sibiu are un aparat PCR, donat de o companie privată din oraș, cu ajutorul căruia pot fi procesate zilnic 80 de teste.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății:„ Da! Încă Există decalaje în raportări și decalaje în confirmarea testelor COVID 19 și a deceselor. Le cunoaștem și lucrăm pentru a le rezolva. Au fost alocate peste 23 milioane de lei unui număr de 35 centre (în serviciul public și privat) pentru realizarea unui echivalent de 115.820 teste Real Time PCR . Am reuși să creștem capacitatea de testare de la un centru în 26 februarie la 35 de centre într-un timp relativ scurt, de câteva săptămâni.