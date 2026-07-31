Operaţiunea trebuie să menţină în funcţiune singurul reactor care mai produce energie. Pentru realizarea lucrărilor, autorităţile ar urma să declare stare de alertă în judeţele Călăraşi şi Constanţa. Nivelul scăzut al Dunării afectează deja şi navigaţia. Ecluza românească de la Porţile de Fier 2 a fost închisă, iar între Galaţi şi Brăila o navă încărcată cu ciment a rămas blocată în nisip.

În dreptul centralei nucleare de la Cernavodă, Dunărea nu mai reuşeşte să alimenteze suficient bazinul care asigură apă pentru răcirea reactoarelor şi instalaţiilor. Riscul ca Unitatea 2 de producere a energiei să fie oprită este major. Primul reactor a fost scos din funcţiune în urmă cu trei zile.

Corespondent Ştirile ProTV: „Dacă va fi oprită şi Unitatea 2, centrala de la Cernavodă nu va mai produce deloc energie electrică. Din sistemul naţional ar dispărea aproximativ 1.400 de megawaţi, adică o cincime din producţia ţării, asigurată până acum constant, zi şi noapte. Diferenţa va trebui acoperită din alte surse şi, cel mai probabil, prin importuri.”

În şedinţa extraordinară încheiată în urmă cu două ore, Guvernul a alocat şapte milioane de lei din Fondul de rezervă pentru soluţia extremă, ca să evităm o criză în sistemul energetic. Se va devia un braţ al Dunării către centrala nucleară de la Cernavodă. Intervenţia ar urma să fie făcută la kilometrul 345, unde braţul Bala se desprinde din cursul principal. De aici, Dunărea Veche continuă spre Cernavodă. Din cauza secetei, debitul este foarte scăzut pe ambele trasee, iar pe Dunărea Veche ajunge prea puţină apă pentru alimentarea normală a bazinului de răcire al centralei. Una dintre soluţiile propuse presupune scufundarea a patru barje pe fundul braţului Bala. Acestea ar forma un prag submers care nu blochează apa, dar îi încetineşte curgerea pe acest traseu. Astfel, pe braţul Bala ar curge mai puţină apă, iar o cantitate mai mare ar rămâne pe Dunărea Veche şi ar continua spre Cernavodă. Din cauza nivelului scăzut al Dunării, ar putea fi oprită complet şi centrala nucleară de la Paks din Ungaria.

Peter Magyar, premierul Ungariei: „În condiţiile actuale, se pare că oprirea completă a centralei ar putea avea loc chiar vineri sau, mai degrabă, sâmbătă.”

Prognozele hidrologilor sunt sumbre. La intrarea în ţară, Dunărea are un debit de 1.600 de metri cubi pe secundă, care ar urma să scadă la 1.500. În mai multe puncte, cotele au coborât cu până la doi metri. Din cauza adâncimii reduse, ecluza românească de la Porţile de Fier nu mai poate fi folosită.

Sandu Doca, armator: „Adâncimile în zona respectivă sunt de 1,2 metri, făcând impracticabilă navigaţia. Astfel, tot traficul – şi de urcare, şi de coborâre, amonte, aval – se face prin ecluza sârbească, ducând la întârzieri şi la aşteptări.”

Adâncimea de doi metri şi jumătate, recomandată de Comisia Dunării, mai este asigurată în puţine locuri. Convoaiele cu mărfuri aşteaptă în porturi ploile care, deocamdată, nu apar în prognoze.

Corespondent Știrile ProTV: „Atât de puţină apă mai curge pe Dunăre, încât insula care a apărut în dreptul oraşului Galaţi a ajuns acum să separe fluviul, practic, în două braţe distincte: unul înspre Galaţi, altul înspre Tulcea.”

Pe Dunărea Maritimă, nava Marmara, încărcată cu 5.400 de tone de ciment, a rămas blocată în nisip între Galaţi şi Brăila. Administraţia Fluvială a Dunării de Jos a reuşit să o elibereze şi a redus imediat pescajul maxim admis.

Adrian Maizel, purtătorul de cuvânt al AFDJ Galaţi: „În prezent, nava de semnalizare reamplasează geamanduri şi limitează şenalul navigabil.”

Pentru a evita eşuarea, unele nave care trebuiau să ajungă la Brăila prin canalul Sulina şi-au schimbat traseul spre Constanţa. Apa puţină şi foarte caldă favorizează şi înmulţirea excesivă a cianobacteriilor - denumite popular alge albastre-verzi.

Conf. univ. Ioan Dunea Bănăţean, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii Timişoara: „Aceste alge emană o toxină. Azotul împiedică legarea oxigenului de moleculele de oxigen, organismele mor sufocate, sunt şi efecte asupra omului în condiţiile în care ne îmbăiem, e vorba de alergii. Se poate ajunge şi la intoxicaţii.”

Algele s-au înmulţit deja de-a lungul Dunării.

Localnic: „Ia uitaţi că e şi mătase pe Dunăre.”

Ana Maria Agiu, purtătorul de cuvânt al Apelor Române: „Pot să împiedice funcţionarea centralei de la Cernavodă, de altfel, în anul 2022, reactoarele au fost oprite din cauza acumulării de alge din zona grătarelor.”

Potrivit meteorologilor, nu sunt anunţate ploi în zilele următoare. Vestul ţării s-a aflat sub cod portocaliu de caniculă, iar până duminică temperaturile extreme vor cuprinde jumătate de ţară.