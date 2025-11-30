Internări sistate la Spitalul Municipal Câmpina din cauza lipsei apei potabile: „Nu funcționează sterilizarea”

30-11-2025 | 14:32
Apă potabilă
Getty Images

Spitalul municipal Câmpina a sistat internările, din cauza problemelor legate de furnizarea de apă. 

autor
Claudia Alionescu

Principala problemă a unităţii sanitare este cea legată de sterilizarea instrumentarului chirurgical şi de sterilizarea biberoanelor pentru copiii foarte mici, aceasta făcându-se la Ploieşti.

Spitalul Municipal Câmpina a sistat internările, cu excepţia urgenţelor majore, decizia fiind luată pe fondul lipsei alimentării unităţii sanitare cu apă potabilă.

Directorul medical al unităţii sanitare, Călin Tiu, a explicat duminică pentru Știrile ProTV, situația actuală generată de lipsa apei curente și impactul acesteia asupra funcționării unității medicale.

„Lipsa apei potabile nu este prima problemă a Spitalului Municipal Câmpina, pentru că suntem ajutați de Hidro Prahova cu recipiente speciale pentru apă potabilă, de asemenea Primăria ne aduce cu cisternă apă pentru uz menajer. Problema spitalului Câmpina constă în faptul că singurul sector total nefuncțional în momentul de față este sterilizarea, care este dependentă de apa curentă din rețea. În lipsa activității de sterilizare, practic majoritatea serviciilor din spital sunt suspendate în momentul de față: chirurgie, ortopedie, urologie. Tot ce e chirurgical… nașteri.

În momentul de față, împreună cu dl. manager Niculescu, am făcut o analiză a situației în toate sectoarele de activitate și reușim să ținem spitalul deschis pentru urgențele majore, pentru urgențele care nu suportă deplasarea în alte unități în condiții de securitate. Avem echipamente sterile pentru un număr de intervenții chirurgicale, deci partea de urgență ne-o putem asuma, dar volumul curent în niciun caz.

Am apelat la unitățile din Ploiești – Spitalul Județean, Maternitatea și Spitalul de Pediatrie – pentru a prelua următorii pacienți, începând din momentul acesta, care nu pot fi internați la noi. Practic, noi funcționăm, dar aveam azi-dimineață 80 de pacienți internați, o parte dintre ei vor fi externați zilele acestea și vor fi internați mai puțini – strict urgențele mari – până când se va remedia situația cu apa curentă.

În afară de sursele de apă pe care vi le-am menționat și noi, spitalul, am luat măsura de a cumpăra apă plată pentru pacienți. Ieri a fost asigurată apă plată pentru cei internați, azi au mai fost cumpărate încă 1.000 de PET-uri cu apă. Situația este stabilă, dar la cel mai jos nivel de funcționare. Din fericire, colegii de la spitalele din Prahova ne ajută cu sterilizare pentru biberoane, truse chirurgicale pentru Centrul de Primiri Urgențe și alte nevoi de acest tip în două reprize pe zi – dimineața trimitem un transport și seara la șapte.”

Cea mai optimistă prognoză pentru remedierea situației este ziua de miercuri, a mai precizat conducerea spitalului.

De asemenea, directorul a subliniat că criza apei i-a prins într-un moment în care numărul pacienților internați era redus.

