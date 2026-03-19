De pildă, localnicii din Lupșa, din Apuseni, primesc informații de la un funcționar virtual, iar în Bistrița oamenii interacționează cu Sofia.

De multe ori se întâmplă ca acești asistenți să îi scutească de un drum până la primărie ori să îi ajute cu programările online.

”Ziua bună! Sunt Lupșanu, asistentul tău virtual. Astăzi, îți ofer informații despre impozitele și taxele locale.”

Acesta este noul funcționar virtual al Primăriei Lupșa, de la care și-a primit și numele. Localnicii au fost curioși să îl cunoască.

Localnic: ”Să-l accesez, să vedem ce vrea să ne spună, cât de rapid merge.”

Unora le-a atras atenția figura asistentului virtual.

Localnic: ”E și frumușel, seamănă cu domnul primar.”

Lupșanu este prezent, deocamdată, sub formă de filmulețe, pe conturile primăriei de pe rețelele sociale, în care oferă informații despre taxe și impozite sau reciclare. Funcționarul virtual a fost construit cu resurse digitale gratuite.

Radu Penciu, primarul comunei Lupșa: ”Dorința noastră este să putem să îl adaptăm în așa fel să și poată să și răspundă la anumite întrebări.”

În Bistrița, de o lună, localnicii interacționează cu Sofia. Asistentul virtual este un chat interactiv prezent pe siteul primăriei.

Localnic: ”Mie mi se pare foarte bună, pentru că suntem în vârstă, ne prea ne putem deplasa.”

Localniuc: ”Super frumos și te ajută mult mai repede.”

Mihai Ruști, purtător de cuvânt primăria Bistrița: ”Am achiziționat-o în cursul anului trecut cu suma de 14.500 de lei.”

Asistenți virtuali mai sunt și în administrațiile locale din Satu Mare, Oradea sau Timisoara.