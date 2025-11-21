Educația în România renaște prin PNRR. O școală din Giurgiu predă istorie și geografie în laboratoare cu realitate virtuală

21-11-2025 | 19:40
Școlile vechi și sărace din România primesc din nou șansa unor finanțări de amploare, dacă acționează la timp. Două miliarde și jumătate de euro, alocați de Uniunea Europeană prin programul PNRR, au fost recuperați printr-o derogare.

Adriana Stere

România a pierdut oricum aproape 3 miliarde de euro pentru educație, pentru că 99 de proiecte au fost retrase ori suspendate.

Comuna Hotarele, județul Giurgiu. Primul Război Mondial în tranșee rulează spectaculos în laboratorul de realitate virtuală. Fiecare loc are 25 de ochelari VR, căști de înaltă fidelitate și laptopuri și va fi ocupat, prin rotație, de toți elevii liceului “Udriște Năsturel”.

Cristian Giolu, trainer: Chiar și pentru cei mici. E destinat tuturor copiilor, pentru că în platforma de VR sunt majoritatea disciplinelor – geografie, matematică.

Dotări moderne în liceele cu laboratoare

În județ, toate liceele au laboratoare identice, unele chiar două! Prin PNRR au fost cumpărați și roboți care îi învață pe copii programare, scannere și imprimante 3D.

Fiecare profil are laborator propriu. Economia și turismul cu scannere, monitoare, POS-uri. Alimentația publică – 4 cuptoare, plite și zeci de tigăi, oale și instrumente HORECA.

Georgeta Neagu, director: Aici este un atelier destinat elevilor din învățământul profesional, cu calificarea bucătar și ospătar.

Proiecte similare au fost încheiate în Buturugeni, Grădinari și Comana. Chimia, fizica și biologia intră într-un spațiu comun. Zone largi de relaxare sunt amenajate tot din bani europeni.

Alina Meclea, inspector: Să vină bani direct în școli mi se pare o binecuvântare. De muncă, a fost și n-a fost... hârțogăraie, cumva ne-am obișnuit cu hârtiile în România. Știm să le facem și ne place, mai ales când vedem cum se bucură copiii.

Corespondent Știrile ProTV: „2,5 miliarde de euro vor fi distribuiți pentru proiectele din Educație rămase în Planul Național de Redresare și Reziliență. Cei mai mulți bani, 600 de milioane de lei, vor merge către dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor de științe. 475 de milioane vor intra în echipamente digitale și tehnice, 400 de milioane sunt destinați îmbunătățirii scorului de risc al școlilor care pierd an de an elevi prin abandon.”

Până în luna august, doar o treime din banii PNRR au fost cheltuiți. În unele județe, sub 15%.

Sursa: Pro TV

Etichete: educație, PNRR, scoala, elevi, investitii, modernizare,

Dată publicare: 21-11-2025 19:39

Mai puțin de un sfert dintre românii între 25 și 34 de ani au mai făcut școală după liceu, deși peste 70% dintre angajatori caută oameni cu facultate sau cu studii postliceale.

