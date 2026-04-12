Centrul pentru Democrație al partidului Fidesz ar fi primit un număr extrem de mare de sesizări privind posibile fraude electorale legate de circumscripția Tisza, se menționează într-un mesaj publicat duminică seara pe pagina de Facebook a partidului Fidesz.

”În ultimele zile am primit peste 1.500 de sesizări. Pe baza acestora, am întreprins demersurile legale necesare în peste 800 de cazuri” – se poate citi în mesajul Fidesz.

Conform sursei citate de Index.hu, există sesizări privind cumpărarea de voturi, ”atât în numerar, cât și în natură”.

”Numeroase sesizări” indică faptul că alegătorilor li s-ar fi oferit sume importante de bani, alimente, mese calde sau alte pachete în schimbul voturilor lor, susțin cei din Fidesz după ce au apărut primele informații că ar fi pierdut alegerile din Ungaria.

Conform sursei citate, există, de asemenea, suspiciuni de constrângere a lucrătorilor: angajatorii ar fi organizat întâlniri în mai multe locații, la care și-au exprimat așteptarea ca aceștia să voteze pentru Partidul Tisza, sub amenințarea pierderii locurilor de muncă și cu ordinul de a păstra confidențialitatea.

De asemenea, s-a raportat că exercitarea dreptului de vot a fost împiedicată, iar alegătorii ar fi fost intimidați. În mai multe locuri, alegătorii Fidesz au fost blocați fizic și sistematic, cei care intrau în secțiile de votare erau fotografiați, datele lor erau înregistrate, iar secțiile de votare erau monitorizate cu drone.

Se menționează că ar fi avut loc și intimidarea alegătorilor romi: în mai multe locuri, activiștii Tisza au manifestat un comportament intimidant îndreptat în mod specific împotriva alegătorilor romi.

Printre neregulile procedurale menționate se numără faptul că în secțiile de votare au apărut persoane purtând haine cu sigla Tisza, alegătorilor li s-au dat buletine de vot defecte, schimbate sau neștampilate, în cabine de vot au fost plasate „pixuri Tisza” și au existat, de asemenea, abuzuri legate de urnele mobile, se arată în informație.

Mesajul partidului lui Viktor Orban vorbește, de asemenea, despre dezinformare și manipulare: în paralel cu evenimentele reale, știrile false, apelurile false și conținutul înșelător ar fi inundat rețelele de socializare, inclusiv postări false ale guvernului, apeluri la confiscarea actelor de identitate care vizau persoanele în vârstă și informații false despre procesul de votare.