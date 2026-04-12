„Războiul continuă, inclusiv în zona de securitate din Liban", a spus Netanyahu într-un videoclip publicat de biroul său, în care apare purtând vestă antiglonț și este înconjurat de soldați, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Am dejucat amenințarea unei invazii pornind din Liban cu ajutorul acestei zone de securitate", a adăugat el.

Vizita vine la o zi după ce premierul a anunțat crearea „unei zone tampon de securitate de opt până la zece kilometri" în interiorul teritoriului libanez pentru a proteja Israelul de atacurile Hezbollah.