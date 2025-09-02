INSP lansează campania „Fii activ, mănâncă sănătos!”: 28% dintre copiii români de 7-9 ani sunt supraponderali

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) derulează, în lunile septembrie şi octombrie, campania ”Fii activ, mănâncă sănătos!”, având ca temă promovarea alimentaţiei sănătoase şi a activităţii fizice.

„În perioada septembrie–octombrie 2025, la nivel naţional se desfăşoară campania de informare, educare şi comunicare având ca temă promovarea alimentaţiei sănătoase şi a activităţii fizice. Campania, intitulată «Fii activ, mănâncă sănătos!», reprezintă o iniţiativă strategică, fundamentată pe dovezi, menită să informeze, să implice şi să sprijine grupurile ţintă în adoptarea unor schimbări pentru un stil de viaţă sănătos”, au transmis, marţi, reprezentanţii INSP.

Potrivit docimentului citat, la nivel european, aproape unul din trei copii de vârstă şcolară este supraponderal şi unul din opt suferă de obezitate.

Cum stă situația în România

În România, media prevalenţei supraponderalităţii la băieţi şi fete în rândul copiilor din ciclul primar (cu vârsta cuprinsă între 7-9 ani) este 28%, iar a obezităţii 12%.

În acelaşi timp, studiul internaţional privind comportamentul de sănătate la copiii de vârstă şcolară, HBSC (Health Behaviour in School Children) din 2023, reliefează faptul că, practicarea de activităţi fizice în rândul copiilor şi adolescenţilor este deficitară, neajungând la durata, intensitatea şi frecvenţa recomandată pentru a aduce beneficii stării de sănătate.

„De aceea, ţinând cont de toate aceste aspecte, şi având în vedere preocupările crescânde legate de obezitatea infantilă, afecţiunile cronice legate de vârstă şi riscurile pentru sănătate asociate cu inactivitatea fizică prelungită, această campanie va servi ca o intervenţie oportună în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei prin schimbarea comportamentului şi educaţie preventivă pentru sănătate. Este important să încurajăm copiii să facă alegeri alimentare sănătoase şi să menţină un stil de viaţă activ pentru o stare bună de sănătate pe termen lung. Pentru a sprijini alegerile corecte este nevoie să conştientizăm că utilizarea metodelor şi tehnicilor de marketing agresiv pentru produsele alimentare bogate în sare, grăsimi şi zahăr, are o influenţă negativă asupra tiparelor de consum, producând efecte negative privind consumul şi afectând pe termen lung sănătatea”, transmis specialiştii INSP.

Recomandările OMS pentru tineri

Recomandările OMS pentru copii şi adolescenţi sunt:

- Consumul zilnic al legumelor şi fructelor, cel puţin 400 g sau cinci porţii. Astfel se reduce riscul de boli cronice netransmisibile şi este asigurat un aport zilnic adecvat de fibre alimentare;

- Reducerea cantităţii totale de grăsimi la mai puţin de 30% din aportul total de energie;

Activitatea fizică moderată-viguroasă trebuie practicată cel puţin 60 de minute zilnic.

„Atât la adulţi, cât şi la copii, aportul de zahăr adăugat ar trebui redus la mai puţin de 10% din aportul total de energie. Excesul de calorii din alimente şi băuturi bogate în zaharuri libere contribuie la creşterea nesănătoasă în greutate, care poate duce la supraponderalitate, obezitate, hipertensiune arterială şi creşterea grăsimilor în sânge. De asemenea, colectarea şi analiza datelor din cadrul Iniţiativei Europene de Supraveghere a Obezităţii în Copilărie (COSI) a OMS, efectuată în perioada 2022-2024, arată faptul că, supraponderalitatea şi obezitatea în copilărie rămân o provocare importantă a sănătăţii publice în Regiunea Europeană a OMS”, se mai arată în comunicatul de presă al INSP.

Ce își propune campania

- creşterea nivelului de informare a copiilor, adolescenţilor şi familiilor acestora privind efectele benefice ale alimentaţiei sănătoase şi ale activităţii fizice asupra sănătaţii;

- promovarea activităţii fizice la locul de muncă pentru angajaţii cu activitate de birou şi promovarea activităţii fizice în rândul vârstnicilor.

„Măsurile de educaţie pentru sănătate trebuie implementate pe tot parcursul vieţii. Debutul acestora, încă din copilărie, contribuie la adoptarea unor obiceiuri sănătoase pe termen lung şi preveni adoptarea de comportamente la risc pentru sănătate. Alimentaţia nesănătoasă şi lipsa activităţii fizice, sunt factori de risc importanţi pentru apariţia mai multor boli cronice, inclusiv a obezităţii, atât la adulţi, cât şi la copii”, a mai transmis INSP.

Potrivit acestora, punerea în aplicare a unor politici eficiente de creştere a nivelului de activitate fizică necesită un efort colectiv de coordonare a mai multor sectoare şi autorităţi, precum şi de implicare a tuturor părţilor interesate, rezultatele putând contribui la reducerea impactului inactivităţii fizice la nivel socio-economic, a numărului de decese prin boli netransmisibile şi la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.

„Această campanie face apel la şcoli, familii, lucrători din domeniul sănătăţii, lideri comunitari şi administraţii locale să participe activ la răspândirea mesajului şi la crearea unor medii de susţinere care promovează rezultate mai bune în materie de sănătate. Această iniţiativă nu este doar despre conştientizare – este despre acţiune. Adaptând abordarea noastră la nevoile specifice ale copiilor, persoanelor în vârstă şi celor cu un stil de viaţă sedentar, ne propunem să creăm obiceiuri pe tot parcursul vieţii care pot preveni bolile, pot îmbunătăţi bunăstarea mintală şi pot creşte calitatea vieţii”, se mai arată în comunicat.

