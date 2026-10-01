Suspecții i-ar fi promis victimei o slujbă în industria filmului și investiții profitabile.

Soțul victimei: „I-a zis că, „uite, îți propun să lucrezi la noi, că îți oferim un job ca lumea în industria filmului”. Chiar îi trimisese niște filme cu el, adică filme de acțiune, filme, și arăta tot staff-ul lui, unde lucrează, cum face. Trebuia să-i țină evidența, un fel de contabilitate. Lucra, adică îi dăduse deja de lucru.”

Suspecții i-au promis un loc de muncă

Oferta de muncă ar fi fost urmată de propuneri de investiții. În aceste condiții, femeia credulă a transferat aproape 90.000 de euro, în 20 de tranșe.

Soțul ei spune că banii erau împrumutați și că a verificat firmele abia când plățile promise nu au mai venit.

Soțul victimei: „Am verificat pe Google, și când colo era o firmă de detergenți sau ceva din ăsta, de produse din astea de curățenie. Atunci mi-am dat seama că e ceva în neregulă.”

Escrocii folosesc identitatea vedetelor

Autoritățile avertizează că metoda nu este una izolată. Escrocii folosesc identitatea unor vedete pentru a se apropia de fanii lor și pentru a le promite slujbe sau investiții profitabile.

Cezar Berbuceanu, purtătorul de cuvânt al DNSC: „Autoritățile coreene au avertizat cu privire la aceste tipuri de înșelătorii. Au spus că sunt foarte multe campanii de înșelătorie cu privire la formații de tip rock, pop coreene foarte celebre. De regulă atacatorii sau, mă rog, actorii rău intenționați cunosc persoanele către care să se îndrepte, motiv pentru care le și targetează.”

Ionel Boboc, specialist IT: „Cu o singură adresă de e-mail pot să creeze un cont fictiv, poți să ai un VPN care îți arată că ești în Coreea de Sud, oriunde, în orice colț al lumii, și n-ai cum să îți dai seama. Dacă ești și implicat emoțional, atunci nu mai ai nicio șansă practic.”

Suspecții sunt cercetați în libertate pentru înșelăciune. Prejudiciul nu a fost recuperat.