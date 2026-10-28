Însă deficitul comercial din acest sector a mai scăzut și a ajuns la 2,2 miliarde de euro. Zilele acestea, în București are loc INDAGRA, cel mai mare târg agricol din România.

Exporturile de lactate și ouă cresc

Potrivit Ministerului Agriculturii, exporturile de ouă și lactate sunt cele care au crescut cel mai mult în acest an, iar în aceste condiții, deficitul comercial pentru această categorie de produse s-a redus cu 24%. În ultimii ani, fermele s-au extins și au fost deschise și mai multe fabrici de procesare.

Conform Institutului Național de Statistică, în primele 7 luni ale acestui an, am trimis peste graniță cantități mari de lapte și smântână, lapte acru, iaurt, brânză și caș.

Dorin Cojocaru, președintele Asociației Române din Industria Laptelui: „În Europa, brânzeturile cu perioadă lungă de maturare, și aici, pentru diaspora românească, brânzeturi burduf, brânzeturi din lapte de oaie, din lapte de capră. Pe Grecia, Bulgaria, ducem și lapte materie primă și lapte pasteurizat, în special lapte de capră și de oaie, pentru că e specific pe zona Balcanilor. Iar pentru China se preconizează laptele UHT, ultrapasteurizat, și să vedem dacă reușim să-i învățăm pe chinezi să mănânce iaurt.”

Producătorii români vizează piața chineză

Piața chineză este, de altfel, tatonată de tot mai mulți producători români, însă nu sunt mulți cei care au reușit până acum să treacă de cerințele stricte ale asiaticilor.

Corespondent PROTV: „Potrivit Autorității Sanitare Veterinare, România are, în acest moment, în jur de 100 de producători acreditați să exporte în China. Cei mai mulți dintre ei sunt producători de vinuri. Însă mai multe acte semnate de autoritățile noastre și cele chineze la începutul acestui an au deschis și alte segmente de export. Vorbim despre lactate, produse din carne de pui și produse piscicole. Iar până în acest moment, 9 producători s-au arătat interesați de această oportunitate și și-au depus dosarele.”

Pe de altă parte, importurile de carne și preparate din carne au scăzut cu 5,3%. Producția internă a crescut cu 13% la pasăre și aproape 4% la porc.

Legumele congelate ajung în Germania și Marea Britanie

Și unii producători de legume și fructe încearcă să-și vândă marfa peste graniță. Din această fabrică din Bihor, de pildă, pleacă legume congelate, precum mazăre, porumb, morcovi și cartofi către zeci de magazine din Germania și Marea Britanie. Proprietarii vor să se extindă, dar depind de fermierii cu care colaborează.

Francisc Kelemen, inginer agronom: „Dacă faci un contract extern, încerci contractul să-l respecți de la A la Z. Deci nu poți modifica, uite că acum un producător a fost afectat și nu a reușit să-mi aducă produsul. Cu asta lucrăm chiar din 2018, să găsim acei producători credibili pe care te poți baza la orice oră. Dacă spui să irige și irigă, se respectă tehnologia. Să respecte tehnologia, deoarece calitatea produselor contează foarte mult pe piață.”

Deficitul comercial al României din sectorul alimentar s-a micșorat cu 13,5%.